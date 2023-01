Indizes in diesem Artikel SDAX 12.654,8

Die Logistiktochter der Tönnies-Unternehmensgruppe will ihren Fuhrpark elektrifzieren und hat mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung für die Bestellung von 50 E-Sattelzugmaschinen unterzeichnet. Der eActros LongHaul mit einer Reichweite von rund 500 km soll nach Angaben der Daimler Truck Holding AG 2024 in Serie gehen.

MERCEDES-BENZ

hat im vierten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Elektroautos und guter Verkäufe sowohl in China als auch den USA und Europa deutlich mehr Premiumautos verkauft. Den schwachen Jahresstart infolge der Lieferengpässe bei Halbleitern und Corona-Lockdowns in China konnte der DAX-Konzern aber nicht ganz ausgleichen: Wie Mercedes-Benz mitteilte, sackte der Absatz 2022 um 1 Prozent auf gut 2,04 Millionen Fahrzeuge ab. Im Schlussquartal verzeichnete der Konzern ein starkes Verkaufsplus von 17 Prozent auf 540.800 Einheiten.

MUNICH RE

Die Versicherungsbranche muss sich auf ein dauerhaft hohes Schadensniveau aus Naturkatastrophen einstellen. "Man kann einen globalen versicherten Schaden aus Naturkatastrophen von mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr als neues Normal bezeichnen", sagte Ernst Rauch, Chefklimatologe der Munich Re, im Gespräch mit Dow Jones Newswires anlässlich der Naturkatastrophenbilanz des Rückversicherers für das Jahr 2022.

VOLKSWAGEN

hat im vergangenen Jahr eine ungebrochene Nachfrage nach Elektroautos verzeichnet. Mit rund 330.000 Einheiten setzte VW 2022 weltweit 23,6 Prozent mehr vollelektrischen Fahrzeuge ab als im Jahr davor. Insgesamt lieferte der Wolfsburger Konzern im abgelaufenen Jahr weltweit 4,56 Millionen Fahrzeuge aus. Das ist ein Rückgang um 6,8 Prozent und laut VW der angespannten Versorgungssituation geschuldet.

ABOUT YOU

hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Zahl der aktiven Kunden gesteigert, dabei aber auch die Verluste ausgeweitet. Gründe waren unter anderem erhöhte Lagerbestände und Rabattaktionen, die auf die Margen drückten, sowie das "weiter angespannte makroökonomische Umfeld". Für das Gesamtjahr bestätigte der Hamburger Online-Modehändler die Prognosen am unteren Ende.

ALSTRIA OFFICE

wird für 2022 einen negativen Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung von 175 Millionen Euro oder 0,98 Euro je Aktie verbuchen. Das seine eine Folge der neuen Fair-Value-Bewertung des Immobilienportfolios durch den Gutachter Savills, die einen Wert von rund 4,6 Milliarden Euro zum 31. Dezember ergeben hat, wie Alstria mitteilte.

DELTICOM

hat einen neuen Chefkontrolleur. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Gebler seinen Posten aus persönlichen Gründen zum 6. Januar niedergelegt. In der Sitzung am 9. Januar wurde Karl-Otto Lang zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für den vakanten Platz im Aufsichtsrat wurde Andrea Hartmann-Piraudeau zum 7. Januar gerichtlich bestellt.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG (DBAG)

hat ihren Anteil am italienischen Hersteller von Elektro-Installationsrohren Pmflex (zuvor: PM Plastic Materials) an die Hager Group verkauft. Auch die Anteile des von der DBAG beratenen DBAG Fund VII und des Pmflex-Managements werden veräußert. Der Veräußerungserlös entspreche in etwa dem Zeitwert der Beteiligung in der Konzernbilanz zum 30. September 2022, teilte das Unternehmen mit. Somit ergebe sich für das laufende Quartal kein weiterer Wertbeitrag aus der Transaktion. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Modernisierung von kanonenbasierten 35mm-Flugabwehrsystemen erhalten. Die Beauftragung umfasst zudem Munition und weitere Komponenten für die modernisierten Skyguard-Batterien, wie die Rheinmetall AG mitteilte.

SFC ENERGY

hat einen Folgeauftrag eines kanadischen Ölproduzenten zur Lieferung von vollintegrierten Frequenzwandlern (VFD) erhalten. VFD-Systeme betreiben Elektropumpen zur Ölförderung. Nach Angaben des im SDAX notierten Anbieters von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen beläuft sich die Auftragssumme auf mehr als 5,3 Millionen kanadische Dollar und wird im Geschäftsjahr 2023 voll umsatz- und ergebniswirksam.

UNIPER

verliert im Zuge seiner Verstaatlichung nun auch seinen CEO und seinen Chief Operating Officer (COO) und will den Vorstand neu aufstellen. Wie die Uniper SE mitteilte, hat der Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach den Aufsichtsrat informiert, dass er aufgrund der Mehrheitsübernahme durch den Bund von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und in diesem Jahr als Vorstandsmitglied ausscheiden will.

CAVERION

Im möglicherweise entstehenden Bieterwettstreit um Caverion Oyi hat der skandinavische Investor Triton ein neues Angebot auf den Tisch gelegt, das das finnische Bauindustrie-Technologie-Unternehmen mit 1,09 Milliarden Euro bewertet. Tritons Angebot für 8 Euro je Caverion-Aktie ist höher als das jüngste von Bain Capital LLC. Ein Konsortium um Bain Capital hatte im November 7 Euro je Aktie geboten, das Caverion in der Transaktion mit 955,3 Millionen Euro bewertete.

FRONTLINE/EURONAV

Der Zusammenschluss der norwegischen Tanker-Reederei Frontline mit ihrem belgischen Konkurrenten Euronav ist vom Tisch. Die Frontline plc des Magnaten John Fredriksen kündigte an, die im Frühjahr angekündigte Fusion nicht weiter zu verfolgen. Aus dem Vorhaben wäre der weltgrößte Eigner von Supertankern hervorgegangen.

TSMC

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor hat seinen Umsatz im Dezember deutlich gesteigert. Wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) mitteilte, kletterten die Erlöse um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 192,6 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 5,9 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat habe sich allerdings ein Umsatzrückgang um 13,5 Prozent ergeben.

