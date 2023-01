hat nach einer von ihm beauftragten Prüfung von 800.000 elektronischen Kommunikationsdokumenten Entwarnung gegeben: der Datenbestand habe nach der Überprüfung durch eine internationale Anwaltskanzlei keine Informationen enthalten, wonach Gesellschaften der Adler-Gruppe Geschäfte mit nahestehenden oder vermeintlich nahestehenden Personen getätigt haben, die einem Drittvergleich nicht standhalten. Darüber hinaus enthalte der Datenbestand keine Informationen, die für einen Abschlussprüfer einer Gesellschaft von Relevanz sein könnten.

HUGO BOSS

hat dank zweistelligen Wachstums im Schlussquartal die eigenen, zweimal angehobenen Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn (EBIT) im Gesamtjahr übertroffen. Nach vorläufigen Zahlen hat der Metzinger Modehersteller im Gesamtjahr einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 335 Millionen Euro erreicht, oberhalb der zuletzt angepeilten Spanne von 310 bis 330 Millionen Euro. Das EBIT stieg damit um 47 Prozent im Vorjahresvergleich, ebenfalls stärker als der anvisierte Anstieg zwischen 35 und 45 Prozent.

NORDEX

hat im vergangenen Gesamtjahr einen Auftragseingang von insgesamt 1.235 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 6,33 Gigawatt (GW) verzeichnet. Die Bestellungen kamen aus insgesamt 20 Ländern. Die größten europäischen Einzelmärkte waren dabei Deutschland, Finnland, die Türkei, Polen und Spanien. Im Vorjahr hatte Nordex dank eines Großauftrages über 1 GW aus Australien insgesamt 1.636 Windturbinen mit einer Kapazität von 7,95 GW im Vorjahr abgesetzt.

STEMMER IMAGING

hat einen Großauftrag eingeheimst. Der Auftrag im Bereich Sports & Entertainment hat ein Volumen von knapp 14 Millionen Euro. Die Auslieferung soll vollständig im laufenden Geschäftsjahr erfolgen. Der neue CFO Michael Bülter geht für das Gesamtjahr von einem "überdurchschnittlichen Wachstum" aus.

UHDE

Die Thyssenkrupp-Tochter Uhde will zusammen mit der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) die Optionen im Zukunftsgeschäft mit Wasserstoff erkunden. Eine entsprechende Absichtserklärung zwischen beiden Seiten wurde jetzt unterzeichnet. Geplant ist zunächst die Entwicklung eines Ammoniak-Crackers für den Einsatz im großtechnischen Maßstab.

UNITED INTERNET

bringt ihre Webhosting-Tochter Ionos an die Börse. Der Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist noch für das erste Quartal geplant. United Internet wird nach der Transaktion die Mehrheit an dem Unternehmen behalten.

ALIBABA

Der aktivistische Investor Ryan Cohen hat laut Kreisen eine Beteiligung an der Alibaba Group Holding Ltd im Wert von hunderten Millionen US-Dollar erworben und drängt den chinesischen E-Commerce-Riesen nun dazu, sein Aktienrückkaufprogramm auszuweiten. Cohen habe die Beteiligung in der zweiten Hälfte vergangenen Jahres aufgebaut, sagten informierte Personen.

DIAGEO

Der Spirituosenkonzern Diageo kauft im Premiumsegment zu. Das Unternehmen übernimmt die Marke Don Papa Rum von den Philippinen für bis zu 437,5 Millionen Euro. Diageo zahlt zunächst 260 Millionen Euro, bis 2028 können darüber hinaus je nach Performance der Marke bis zu 177,5 Millionen Euro fällig werden. Der Konzern finanziert den Kaufpreis aus seinen Barmittelbeständen. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr abgeschlossen werden.

IBERDROLA

Norwegens Staatsfonds kauft sich in ein Portfolio aus Solaranlagen und Windparks des spanischen Energiekonzerns Iberdrola ein. 600 Millionen Euro zahlt der Fonds für 49 Prozent an dem Portfolio, das 7 Solarkraftwerksprojekte und 5 Onshore-Windprojekte mit einer installierten Leistung von insgesamt 1,265 Gigawatt enthält. Iberdrola bleibe Betreiberin der Kraftwerke.

LINDT & SPRÜNGLI

hat den Umsatz im vergangenen Jahr dank eines organischen Wachstums in allen Regionen deutlich gesteigert. Der Schweizer Konzern übertraf seine zum Halbjahr erhöhte Wachstumsprognose. Zudem geht das Unternehmen davon aus, 2022 die angestrebte EBIT-Marge von rund 15 Prozent erreicht zu haben.

RENAULT

hat 2022 wegen fehlender Bauteile 9,4 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Der Absatz erreichte im vergangenen Jahr 1,47 Millionen Einheiten, gegenüber 1,62 Millionen im Vorjahr. Der Marktanteil des Herstellers in Europa sank gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

RENAULT und GEELY

wollen laut einem Agenturbericht Saudi Aramco als Investor und Partner für ein Motoren-Joint-Venture gewinnen. Dabei gehe es um die Entwicklung und Lieferung von Benzinmotoren und Hybridtechnologien, sagten drei informierte Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

XPENG/TESLA

Der Preiskampf bei E-Autos in China verschärft sich, nachdem der chinesische Hersteller Xpeng seine Preise auf dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge erheblich gesenkt hat. Xpeng reduzierte den Preis für seine G3i-Basismodelle um 12,5 Prozent oder etwa 22.000 US-Dollar und reagiert damit auf Preissenkungen des US-Konzerns Tesla Anfang Januar. Auch andere Wettbewerber, darunter Mercedes-Benz, haben ihre Preise in letzter Zeit gesenkt.

January 17, 2023 06:56 ET (11:56 GMT)