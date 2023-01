zahlt den Mitarbeitern für das vergangene Jahr eine Ergebnisbeteiligung in Rekordhöhe. Bis zu 7.300 Euro sollen Beschäftigte pauschal erhalten, teilte der DAX-Konzern mit. Die Summe liegt über dem bisherigen Deckel von 6.465 Euro für einen Höchstbetrag. Etwa 93.000 anspruchsberechtigte Mitarbeiter in Deutschland hätten Anspruch. Im vergangenen Jahr lag die Prämie bei 6.000 Euro.

hat einen Auftrag von Sachsenenergie zur Lieferung von AC-Ladestationen erhalten. Der "Großauftrag" mit dem sächsischer Energieversorger laufe bis Ende 2025 und umfasse ein Kontraktvolumen von über 2 Millionen Euro, so die Compleo Charging Solutions AG.

Am Flughafen Frankfurt sind seit Jahresbeginn in der Luftsicherheitskontrolle hochmoderne CT-Scanner an sechs ausgewählten Luftsicherheitsspuren im Einsatz, die am Freitag offiziell vorgestellt wurden. Sie machen die Passagier- und Gepäckkontrollen schneller, effizienter und für Fluggäste und Personal komfortabler. Da der Flughafenbetreiber Fraport am 1. Januar die Steuerung der Luftsicherheitskontrollen übernommen hat, wird auch die Bundespolizei entlastet.

Beim Düngemittelhersteller K+S tritt erstmalig eine Frau in den Vorstand ein. Der Aufsichtsrat berief die Managerin Carin-Martina Tröltzsch in das Führungsgremium, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte.

hat vergangenes Jahr dank der Übernahme von Navistar in den USA deutlich mehr Lkw und Busse ausgeliefert und einen Rekordabsatz erzielt. Das Neugeschäft war allerdings rückläufig: Wie die zum Volkswagen-Konzern gehörende Gruppe mitteilte, sank der Auftragseingang 2022 um 7 Prozent auf 334.600 Fahrzeuge. Grund sind weniger Order für Lkw (-7 Prozent), im Busgeschäft zogen die Neuaufträge dagegen spürbar um 45 Prozent an.

Nach den Rückstellungen für zunehmende Garantiefälle bei Siemens Gamesa im ersten Quartal geht CEO Jochen Eickholt davon aus, dass es zu keinen weiteren negativen Überraschungen bei dem seit geraumer Zeit von Problemen geplagten Windanlagenhersteller kommen wird. In einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte der Manager auf die Frage eines Teilnehmers, ob denn jetzt alles im Unternehmen untersucht und geprüft sei: "Das ist unsere Einschätzung".

hat eine weitere Division verkauft und damit die Maßnahmen zur Bereinigung des Portfolios abgeschlossen. Die in den USA ansässige Power Conversion wurde für 505 Millionen US-Dollar in bar an Acbel Polytech Inc verkauft, wie die ABB Ltd mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion - voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 - rechne der Züricher Konzern mit einem geringen nicht-operativen Buchgewinn aus dem Verkauf.

hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet. Die Schweden haben unter der Bestellzurückhaltung der Kunden gelitten und rechnen hier auch nicht mit einer kurzfristigen Lagebesserung. Die Kunden würden ihre Lagerbestände neu ordnen und versuchten den konjunkturellen Gegenwind einzuschätzen, erklärte Ericsson. Der Trend habe im vierten Quartal begonnen, sich auf die wichtige Netzwerksparte auszuwirken und dürfte zumindest in der ersten Jahreshälfte 2023 andauern.

legt ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 210 Millionen Euro auf. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen ab Freitag bis zum März maximal 10,5 Millionen Aktien als Teil des langfristigen Anreizplans für die Jahre 2022 bis 2024 zurückkaufen werden.

hat von der israelischen Playtika Holding ein verbessertes, vorläufiges Übernahmeangebot von 9,05 Euro je Aktie erhalten. Bereits im vergangenen November hatte Playtika einen Vorstoß gewagt und 8,50 Euro je Anteilsschein offeriert. Der Kurs von Rovio Entertainment gewinnt am Freitag 38 Prozent, nachdem sich die Aktie am Donnerstag bei 5,67 Euro aus dem Handel verabschiedet hatte.

will etwa 12.000 Stellen streichen. Dies entspricht einer Verringerung der Belegschaft um 6 Prozent, wie der US-Konzern mitteilte. Die Maßnahme ist die größte Entlassungsrunde, die das Unternehmen bislang durchgeführt hat. Grund sind wie bei anderen Unternehmen der Branche die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten.

