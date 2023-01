will nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Wettbewerber S Immo näher an diesen heranrücken. Es sei eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet worden, die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht.

INTESA SANPAOLO

erwartet, im Laufe ihres Geschäftsplans bis 2025 eine "fully loaded" Common Equity Tier 1 Quote von deutlich über 12 Prozent zu halten. In Reaktion auf einen Medienbericht teilte das Geldhaus mit, es erwarte, dass die Quote zum 31. Dezember 2022 bei rund 13 Prozent liegen werde.

NOKIA

hat eine neue Vereinbarung über Patentlizenzen mit der Samsung Electronics Co Ltd unterzeichnet, nachdem eine frühere Vereinbarung Ende 2022 ausgelaufen ist. Der finnische Telekomausrüster teilte mit, dass die Vereinbarung seine grundlegenden Erfindungen im Bereich 5G und andere Technologien abdeckt, wobei Samsung ab dem 1. Januar 2023 für einen mehrjährigen Zeitraum Zahlungen an Nokia leisten wird.

PAYPAL

ist ins Visier der Behörden geraten. Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen die europäische Tochter wegen möglicher Behinderung von Wettbewerbern und Beschränkung des Preiswettbewerbs eingeleitet. Gegenstand seien die in den Nutzungsbedingungen von Paypal für Deutschland festgelegten "Regeln zu Aufschlägen" und zur "Darstellung von Paypal".

