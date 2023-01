baut in Griechenland zusammen mit PPC, dem größten Stromversorger des Landes, fünf Solarparks mit einer installierten Gesamtleistung von rund 210 Megawatt peak. Die Anlagen sollen bis Ende März 2024 in Betrieb gehen und auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus in der nordgriechischen Region Westmakedonien errichtet werden. RWE hält 51 Prozent an dem Betreiber, PPC den Rest.

SAP

Nach dem starken Zuwachs der Clouderlöse und der Trendwende beim operativen Ergebnis im vergangenen Jahr ist SAP nach den Worten von CEO Christian Klein den Plänen für die Mittelfristziele 2025 bereits voraus. Finanzvorstand Luka Mucic betonte, ebenfalls auf der Bilanzpressekonferenz des Softwarekonzerns, dass Umsatz- und Gewinnwachstum auch nach 2023 absehbar ist.

RHEINMETALL

Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Modernisierung von Führungsmittelausstattungen für Soldatensysteme beauftragt. So sollen Führungsmittelausstattungen im Umfang von 14 Zugsystemen "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" an die Truppe ausgeliefert werden. Der Auftrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Betrags in Euro wurde im Dezember 2022 gebucht.

AMAZON

haftet nicht für die Werbung auf anderen Internetseiten sogenannter Affiliate-Partner. Es handele sich jedenfalls im Streitfall um einen eigenständigen Internetauftritt und nicht um eine Erweiterung des Geschäftsbetriebs von Amazon, entschied am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH). Über das Affiliate-Programm von Amazon beteiligt die Online-Handelsplattform Betreiber anderer Internetauftritte am Vertrieb.

DIAGEO

hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 dank eines gestiegenen Verkaufsvolumens und höherer Preise mehr verdient. Der in London ansässige Hersteller von Johnnie Walker Scotch Whisky, Guinness Stout und Smirnoff Wodka erzielte in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember einen Vorsteuergewinn von 3,06 Milliarden Pfund (3,5 Milliarden Euro), verglichen mit 2,72 Milliarden Pfund im Vorjahr.

DOW

entlässt weltweit etwa 2.000 Mitarbeiter, um die Kosten in diesem Jahr um 1 Milliarde US-Dollar zu senken. Die Entscheidung wurde angekündigt, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal mit einem empfindlichen Gewinneinbruch die Analystenprognosen verfehlt hat.

EVOTEC

hat eine strategische Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung mit der Janssen Biotech Inc vereinbart, einer Tochter von Johnson & Johnson. Ziel ist die Entwicklung von zielgerichteten immunbasierten Therapien im Bereich Onkologie, die von Janssen vermarktet werden sollen.

HYUNDAI MOTOR

hat den Nettogewinn im vierten Quartal mit 1,71 Billionen Won (1,3 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Der südkoreanische Autohersteller sprach von "starken Geschäftsergebnissen", die auf gestiegene Verkaufszahlen bei höherpreisigen Sport Utility Vehicles und Luxusmodellen sowie günstige Wechselkurse zurückzuführen seien. Analysten hatten laut Factset jedoch mit 2,385 Billionen Won gerechnet.

NOKIA

profitiert von einer anhaltend starken Nachfrage nach Mobilfunknetzen und Netzinfrastruktur. Der finnische Telekommunikationsausrüster übertraf im vierten Quartal 2022 die Erwartungen der Analysten und zeigt sich zuversichtlich für 2023. Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten.

SEB

hat ihren Nettogewinn im vierten Quartal um 20 Prozent gesteigert und damit die Marktprognosen übertroffen. Die in Schweden ansässige Bank meldete für die drei Monate einen Nettogewinn von 7,43 Milliarden Schwedischen Kronen (umgerechnet 670 Millionen Euro), verglichen mit 6,20 Milliarden Kronen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten nur mit 7,1 Milliarden Kronen gerechnet.

STMICRO

hat im vierten Quartal von seinen Segmenten Automotive und Microcontroller profitiert. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu.

STMicro steigerte den Umsatz im Schlussquartal auf 4,42 Milliarden US-Dollar von 3,56 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Geschäft mit Halbleitern für die Automobilindustrie steuerte 1,7 Milliarden Dollar bei. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Konzernumsatz von 4,41 Milliarden gerechnet.

TOYOTA

macht den bisherigen Chief Branding Officer Koji Sato ab 1. April zum Vorstandsvorsitzenden. Der japanische Automobilhersteller teilte mit, dass CEO Akio Toyoda neuer Verwaltungsratsvorsitzender wird und Takeshi Uchiyamada von dieser Position zurücktritt.

VOLVO

hat trotz starker Nachfrage aus Europa und Nordamerika im vierten Quartal die Gewinnerwartungen des Marktes verfehlt. Mit 6,62 Milliarden schwedischen Kronen (590 Millionen Euro) blieb der Überschuss unter dem Vorjahreswert von 8,0 Milliarden. Von Factset befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 9,05 Milliarden Kronen gerechnet. Ursächlich dafür waren steigende Kosten und eine Abschreibung auf russische Steuerguthaben.

WIZZ AIR

hat im dritten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) angesichts der gestiegenen Zahl von Flugreisenden wieder schwarze Zahlen geschrieben. Vor Steuern verdiente der besonders in Mittel- und Osteuropa starke Billigflieger laut Mitteilung 36,4 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr hier noch ein Fehlbetrag von 266,1 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte.

XIAOMI

kommt offenbar mit Entwürfen für das erste Elektroauto des Unternehmens voran, das Analysten zufolge ein riskantes, aber potenziell lukratives Unterfangen sein könnte. Die Aktien des chinesischen Technologieunternehmens, die am Donnerstag zum ersten Mal in dieser Woche nach dem Mondneujahrsfest gehandelt wurden, kletterten am Donnerstag um 11 Prozent bis auf 13,32 Hongkong-Dollar, den höchsten Stand seit Ende Juli 2022.

