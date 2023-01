+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

LINDE

soll für das Wasserstoffprojekt Get H2 zwei Protonen-Austauschmembran-Elektrolyseure mit je 100 Megawatt Leistung liefern. Der Energiekonzern RWE, der Teil der Get-H2-Initiative ist, hat die Aufträge jetzt ausgelöst, obwohl die Förderung nach dem EU-Programm IPCEI noch nicht bewilligt ist, wie er in Essen mitteilte. Dies sei nötig, um die geplanten Fertigstellungstermine einzuhalten, erklärte RWE. Eine finale Investitionsentscheidung sei damit aber nicht verbunden. Der erste Elektrolyseur soll 2024 auf dem Gelände des RWE-Gaskraftwerkes in Lingen in Betrieb gehen, der zweite ein Jahr später.

SYMRISE

erweitert den Vorstand und verteilt die Verantwortlichkeiten in dem Gremium teils neu. Stephanie Coßmann wurde zum Vorstand für das neu geschaffene Ressort Personal und Recht berufen, wie die Symrise AG mitteilte. Gleichzeitig übernehme Jörn Andreas das Segment Scent & Care, das bislang kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Heinz-Jürgen Bertram geführt wurde.

VONOVIA

Trotz hoher Wohnungsnachfrage tritt Deutschlands größter Vermieter Vonovia beim Neubau konsequenter auf die Bremse als bislang angekündigt. "Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben", sagte Vonovia-Vorstand Daniel Riedl der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können wir nicht die Augen verschließen." Davon betroffen seien vor allem Planungen in Berlin und Dresden.

AUTO1

verlängert ihre Verbriefungslinie zur Finanzierung ihres Fahrzeugbestands und stockt den Refinanzierungsrahmen bei den Verbraucherkrediten auf. Die Verfügbarkeit der Bestandsfinanzierung von 1 Milliarde Euro werde um ein Jahr von Februar 2024 bis Februar 2025 verlängert, teilte der Konzern mit. Das Verbriefungsprogramm für die Refinanzierung von Fahrzeugfinanzierungen für Kunden von Autohero, der Retail-Marke der Gruppe, in Deutschland und Österreich soll von 150 Millionen auf 250 Millionen Euro steigen.

CLIQ DIGITAL

hat 2022 dank deutlichen Anstiegs bei den Abonnements seine eigenen Ziele übertroffen. Auch für das laufende Jahr zeigen die Düsseldorfer sich zuversichtlich und stellen beim Umsatz und operativen Gewinn (EBITDA) weiteres Wachstum in Aussicht.

HAPAG-LLOYD

hat angesichts rückläufiger Frachtraten im vierten Quartal in Dollar weniger umgesetzt und verdient als vor Jahresfrist. Trotzdem erfüllte die Hamburger Containerreederei ihre selbstgesteckten Jahresziele. Im Schlussquartal machte Hapag-Lloyd vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Wertberichtigungen 3,8 Milliarden US-Dollar Gewinn (EBITDA) verglichen mit 4,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank von 8,4 auf 8,0 Milliarden Dollar.

KFW

hat ihre Geschäftsvolumen 2022 auf einen Rekordwert gesteigert. Wie die Bank mitteilte, war dies unter anderem der Förderung im Zusammenhang mit der Sicherung der Energieversorgung in Deutschland geschuldet.

RHEINMETALL

will zur teilweisen Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Wandelanleihen begeben. In der Summe sollen Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro begeben werden, teilte der Rüstungshersteller und Autozulieferer mit. Der verbleibende Kaufpreis für Expal Systems S.A. werde voraussichtlich mit Barmitteln und Bankkrediten finanziert. Außerdem sollen die Erlöse aus der Platzierung der Anleihen die strategische Flexibilität des Konzerns sicherstellen.

KPN

hat seinen Überschuss im vierten Quartal überraschend um 21 Prozent gesteigert und den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 300 Millionen Euro angekündigt. Der niederländische Telekom-Konzern erzielte im Schlussquartal einen Nettogewinn von 190 Millionen Euro nach 157 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie er jetzt mitteilte. Analysten hatten nach einer vom Unternehmen veröffentlichten Konsensschätzung mit einem Rückgang des Gewinns bis auf 145 Millionen Euro gerechnet.

UNICREDIT

will in den kommenden Monaten über Dividenden und Aktienrückkäufe rund 5,25 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten, 1,5 Milliarden mehr als im Vorjahr. Wie die italienische Bank mitteilte, kehrte sie im Schlussquartal 2022 zu einem deutlichen Gewinn zurück und verbuchte Einnahmen, die die Markterwartungen übertrafen.

EXXON MOBIL

hat im vergangenen Jahr vom Anstieg der Ölpreise profitiert. Wie der Öl- und Gaskonzern mitteilte, hat er 2022 einen Rekordgewinn erzielt. Im vierten Quartal übertraf Exxon die Gewinnerwartungen der Analysten, verfehlte aber deren Umsatzprognose.

GENERAL MOTORS

hat im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn überraschend deutlich erhöht. Zudem steigerte der US-Automobilhersteller die operative Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr fällt positiv aus. Die Aktie der General Motors Co. (GM) legt daraufhin im vorbörslichen US-Handel um mehr als 4 Prozent zu.

HUAWEI

Die US-Regierung verstärkt ihre Bemühungen, staatsnahen Konzernen der Volksrepublik China den Zugriff auf modernste Technik zu erschweren. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, soll der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei Technologies wegen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit vollständig von US-Lieferanten abgeschnitten werden.

SAMSUNG

Belastet von der schwachen Nachfrage nach Elektronikgeräten hat Samsung Electronics nach einem Gewinneinbruch im vierten Quartal einen schwachen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Die Nachfrage nach Halbleitern und Smartphones werde schleppend bleiben, teilte der südkoreanische Konzern mit.

