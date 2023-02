hat seine Prognose im vergangenen Jahr erreicht: Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erzielte die Hamburger Weinhandelsgruppe einen Umsatz von ca. 671 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von rund 39 Millionen Euro. Der Vorstand hatte für 2022 einen Umsatz in der Spanne von 640 bis 674 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis zwischen 38 und 47 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch die erzielte Gewinnmarge liege mit knapp 6 Prozent innerhalb der Prognosespanne.

SIEMENS

hat einem Medienbericht zufolge über seine türkische Tochterfirma für ein Geschäft mit der türkischen Staatsbahn eine Verpflichtungserklärung zu einem Israelboykott unterzeichnet. Dies gehe aus internen Firmenunterlagen hervor, berichtete der SWR. Demnach hatte ein saudarabischer Geldgeber der türkischen Seite die Boykotterklärung eingefordert.

ADANI

Der indische Tycoon und bis vor Kurzem reichste Mann Asiens, Gautam Adani, hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, er verdanke seinen Aufstieg auch der Nähe zu Indiens Premierminister Narendra Modi. "Diese Anschuldigungen sind grundlos", sagte der 60-Jährige im indischen Fernsehen. Die Aktie seines Konzerns Adani Enterprises setzte derweil wegen massiver Betrugsvorwürfe ihren freien Fall an den Börsen fort.

CAIXABANK

hat ihren Gewinn im vierten Quartal dank höherer Nettozinserträge deutlich gesteigert. Im Zeitraum Oktober bis Dezember erwirtschaftete die Caixabank SA einen Nettogewinn von 688 Millionen Euro, 62 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Sie übertraf damit die Konsensschätzung von 632 Millionen Euro.

CREDIT AGRICOLE

hat über ihre Bancassurance-Sparte 50 Prozent eines Portfolios an erneuerbare-Energie-Projekten von Totalenergies erworben. Das Portfolio hat eine Kapazität von 234 Megawatt. Der Wert des Portfolios, das 23 Solarkraftwerke und sechs Windkraftanlagen umfasst, belaufe sich auf 300 Millionen US-Dollar.

ING DEUTSCHLAND

hat im vergangenen Jahr von höheren Zinsen profitiert. Obwohl die Tochter der niederländischen ING Groep wegen Engagements mit Bezug auf Russland mehr als vier Mal so viel Geld für ausfallgefährdete Kredite wie im Vorjahr zurücklegen musste, schaffte sie vor Steuern erneut einen Milliardengewinn. Im laufenden Jahr will die Bank in ihre technische Infrastruktur investieren, um "die Weichen für weiteres Wachstum und eine stärkere Skalierbarkeit des Geschäfts zu stellen".

NATWEST

Die britische Regierung hat ihre Beteiligung an der britischen Bank Natwest reduziert. Wie die Natwest Group plc mitteilte, hält die britische Regierung nun 43,97 Prozent an der Bank - zuvor waren es 44,98 Prozent gewesen.

SANOFI

will nach verbessertem Ergebnis im vierten Quartal die Dividende erhöhen und rechnet auch für das neue Jahr 2023 mit mehr Gewinn. Der französische Pharmakonzern meldete für das abgelaufene Quartal ein Nettoergebnis von 1,46 Milliarden Euro, gegenüber 1,13 Milliarden im gleichen Quartal 2021. Der Umsatz kletterte von 9,99 Milliarden auf 10,73 Milliarden Euro.

TOMTOM

hat seinen Verlust im vierten Quartal deutlich verringert und den Umsatz mit Hilfe des Ortungstechnologie-Geschäfts kräftig gesteigert. Die Tomtom-Aktie steigt am Freitagmorgen um 8,5 Prozent.

TOTALENERGIES

ist von den Turbulenzen bei der indischen Adani-Gruppe betroffen. Der französische Energiekonzern hat seinen Investoren mitgeteilt, dass er ein "begrenztes" Engagement in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar bei dem Mischkonzern habe, was 2,4 Prozent seiner weltweiten Investitionsaktivitäten entspreche. Die Adani-Gruppe hat bis Freitag mehr als 110 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, nachdem der US-Leerverkäufer Hindenburg Research ihr vor über einer Woche weitreichende Betrügereien vorgeworfen hat.

ZUR ROSE

steigt aus ihrem Geschäft in der Schweiz aus, um sich auf Wachstum in Deutschland zu konzentrieren. Das Geschäft wird an den Schweizer Gesundheitsdienstleister Medbase, eine Tochter des Handelskonzerns Migros, verkauft. Dem Unternehmen fließen durch die Transaktion insgesamt rund 360 Millionen Schweizer Franken zu, wovon rund 15 Millionen Franken aus dem Verkauf von geistigen Eigentumsrechten an die Zur Rose Suisse AG stammen.

