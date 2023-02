Der Jobabbau in der Tech-Branche trifft nun offenbar auch den PC-Hersteller Dell Technologies. So plane Dell einen Stellenabbau von 6.650 Arbeitsplätzen, das entspricht rund 5 Prozent der weltweiten Belegschaft, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ein internes Memo. Bei Dell war zunächst keine Stellungnahme zu der Sache erhältlich.

DIAGEO

hat ein Angebot zur Erhöhung seiner Beteiligung an der East African Breweries plc auf bis zu 65 Prozent von den bestehenden 50,03 Prozent abgegeben. Der in London ansässige Hersteller von Johnnie Walker Scotch Whisky, Guinness Stout und Smirnoff Wodka teilte mit, dass der Angebotspreis 192,00 kenianische Schilling (1,42 Euro) pro Stammaktie beträgt und maximal 118,4 Millionen Aktien dem Angebot unterliegen.

NISSAN

plant eine Beteiligung von bis zu 15 Prozent an dem neuen Elektrofahrzeugunternehmen Ampere der Renault SA. Das französisch-japanische Automobilbündnis teilte mit, dass das Mitglied Mitsubishi Motors Corp ebenfalls eine Investition in Ampere in Betracht ziehen wird.

ORACLE

investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung seiner Cloud-Computing-Infrastruktur in Saudi-Arabien. Der US-Softwarekonzern kündigte die Einrichtung eine dritten sogenannten "Public-Cloud-Region" in dem Königreich an, um die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in der Region zu bedienen.

