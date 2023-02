aus Karlsruhe hat eine Machbarkeitsstudie zur umweltfreundlichen Produktion von Lithium im Oberrheingraben vorgestellt. Danach will das Unternehmen in einer ersten Phase ab Ende 2025 jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxidmonohydrat herstellen. Die Produktionskosten pro Tonne betragen laut Unternehmen 4.359 Euro und sind damit den Angaben zufolge günstiger als in anderen Regionen der Welt wie etwa in Lateinamerika.

WIRECARD

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun hat alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen sich zurückgewiesen. "Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen. Ich habe mich auch mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen", sagte Braun am Montag im Prozess um die Milliardenpleite des insolventen Bezahldienstleisters vor dem Landgericht München I.

BAWAG

hat 2022 unter dem Strich mehr verdient. Wie das österreichische Unternehmen mitteilte, stieg der Nettogewinn (exklusive Stadt Linz) um 6 Prozent auf 509 Millionen Euro bei einem Ergebnis je Aktie von 5,81 Euro.

DE BEERS

Der südafrikanische Staat Botsuana, größter Diamantenproduzent des Kontinents, hat dem Unternehmen De Beers mit einem Ende der langjährigen Zusammenarbeit gedroht. Präsident Mokgweetsi Masisi kritisierte am Sonntag bei einer Zusammenkunft der Regierungspartei in seinem Heimatdorf Moshupa den Vertrag mit De Beers zum Diamantenhandel als "nicht vorteilhaft" für das Land. Der Vertrag läuft Ende Juni aus.

HEATHROW AIRPORT

hatte nach eigenen Angaben den besten Start in ein neues Jahr seit drei Jahren. 5,48 Millionen Passagiere fertigte Londons größter Flughafen im Januar ab, wie er jetzt mitteilte. Das ist mehr als das Doppelte des Vorjahresmonats.

META

bereitet offenbar neue Stellenstreichungen vor. Wie die Financial Times berichtet, wurde die finale Freigabe für Budgets für mehrere Teams verschoben.

ALIBABA

ist endgültig aus dem indischen Fintech-Giganten Paytm ausgestiegen. Laut Mitteilung hat Alibaba am Freitag die letzten seiner Anteile an dem Unternehmen One97 Communications, dem Paytm gehört, für rund 167 Millionen US-Dollar verkauft. Damit hat der chinesische E-Commerce-Gigant eine achtjährige Investition abgeschlossen.

TOYOTAS

neuer CEO will beim japanischen Autohersteller den Vorstoß in Elektromobilität mit Hilfe neuer, für Elektrofahrzeuge optimierte Teile und Fertigungsmethoden beschleunigen. Koji Sato, der im April den Chefposten übernimmt, sagte am Montag bei einem Briefing, Toyota werde bis 2026 neue Elektroautos für seine Luxusmarke Lexus entwickeln.

