hat im ersten Geschäftsquartal beim operativen Gewinn und Umsatz zweistellige Wachstumsraten verzeichnet und unter dem Strich überproportional mehr verdient.

ENBW

und der norwegische Energiekonzern Equinor wollen gemeinsam die Offshore-Windenergie in Deutschland weiter entwickeln. Details zur geplanten Zusammenarbeit gaben die beiden Unternehmen nicht bekannt.

HHLA

hat 2022 angesichts rückläufiger Containerumschläge auch als Folge des russischen Angriffskriegs auf das Terminal im ukrainischen Odessa etwas weniger verdient als im Vorjahr. Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) ging nach vorläufigen Zahlen auf 220 von 228 Millionen Euro zurück, übertraf aber den Zielkorridor von 175 bis 210 Millionen Euro.

RHEINMETALL

soll in Deutschland die Rumpfmittelteile für das Kampfflugzeug F-35 des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt zwischen beiden Seiten und dem Zulieferer Northrop Grumman unterzeichnet. Ende 2022 hatte der Bund 35 dieser Tarnkappen-Jets für fast 10 Milliarden Euro bestellt.

UNIPER

hat 2022 einen kräftigen Verlust verbucht. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten EBIT sowie einem bereinigten Konzernergebnis über Vorjahr - ob er 2023 von einem geringeren Verlust oder aber gar wieder einem Gewinn ausgeht, ist unklar. Aufgrund von Unsicherheiten über die Entwicklung der Gaspreise sei beim bereinigten operativen Ergebnis mit einer hohen Volatilität zu rechnen.

ADNOC GAS

Die Vereinigten Arabischen Emirate planen einen Teilbörsengang für ihr Erdgasgeschäft. Angesichts verstärkter Nachfrage aus Europa rechnet das staatliche Energieunternehmen mit einem Erlös von rund 2 Milliarden US-Dollar aus der Platzierung von 4 Prozent der Anteile an Adnoc Gas. Das wäre laut Insidern das größte IPO an der Börse von Abu Dhabi.

EDF

hat wegen eines deutlichen Rückgangs der Erzeugung und wegen der Auswirkungen der Strompreisbremse in Frankreich im vergangenen Jahr tiefrote Zahlen geschrieben.

HEINEKEN

13 Jahre nach der Übernahme des mexikanischen Brauers Femsa Cerveza hat der niederländische Braukonzern Heineken einen Teil jener eigenen Aktien zurückgekauft, die damals zur Finanzierung des Deals an die Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Femsa) übergegangen waren.

HERMES

Die Aktionäre des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Der Hermes International SCA will für das vergangene Jahr 13 Euro je Aktie zahlen und damit 5 Euro mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen zeigte sich zudem zuversichtlich.

NATWEST

hat ihren Gewinn im vierten Quartal kräftig gesteigert. Zudem kündigte die Bank, an der die britische Regierung zu 44 Prozent beteiligt ist, ein Aktienrückkaufprogram über bis zu 800 Millionen Pfund für die erste Jahreshälfte 2023 an.

PFIZER

und Valneva haben beschlossen, einige klinische Studien zur Erprobung ihres Borreliose-Impfstoffkandidaten auf Grund von Verfahrensfehlern in einigen Versuchszentren zu stoppen. In bestimmten klinischen Versuchszentren, die von einem Drittanbieter betrieben werden, sei gegen bewährte Verfahrensweisen verstoßen worden.

AIRBUS

Verwaltungsratschef Rene Obermann fordert eine schnelle Entscheidung für die Modernisierung des Eurofighters. "Unser Eurofighter hat andere Fähigkeiten als die F35 und erfüllt wichtige Aufgaben für die Luftwaffe mit einer sehr hohen Einsatzbereitschaft", sagte Obermann dem Handelsblatt mit Blick auf die Bestellung amerikanischer F35-Kampfflugzeuge für die Luftwaffe.

AIR FRANCE-KLM

will weiter in Flugzeuge der neuen Generation investieren, nachdem die französisch-niederländische Fluggesellschaft im vierten Quartal und Gesamtjahr unter dem Strich wieder schwarze Zahlen und deutliche Umsatzsteigerungen verbuchen konnte. Die Nachfrage nach Flugreisen stieg 2022 nach Jahren der Einschränkungen und geschlossenen Grenzen stark an.

SAFRAN

will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende deutlich mehr als verdoppeln, nachdem der französische Luftfahrtzulieferer bei Umsatz und operativem Gewinn dank der Erholung im Flugverkehr signifikant zweistellige Wachstumsraten verzeichnen konnte.

SWISS RE

hat angesichts hoher Belastungen im Zusammenhang mit Corona und als Folge von Naturkatastrophen wie dem Hurrikan Ida einen Rückgang des Nettogewinns von 67 Prozent verzeichnet. Im vergangenen Jahr standen 472 Millionen Dollar Nettogewinn unter dem Strich - nach 1,44 Milliarden Dollar im Jahr 2021.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2023 07:11 ET (12:11 GMT)