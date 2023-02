Indizes in diesem Artikel MDAX 28.648,1

prüft die vorzeitige Ablösung ihrer bestehenden Anleihe 2020/2024. Die Münchener Mutares SE erwägt, die bestehende vorrangig besicherte Anleihe mit einem Volumen von 80 Millionen Euro durch das Begeben einer neuen Anleihe von bis zu 125 Millionen Euro abzulösen. Der Nettoerlös soll auch für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden.

NORDEX

hat einen Auftrag aus Litauen über 80 Megawatt an Land gezogen. Das Unternehmen liefert für einen Windpark 14 Anlagen. Der Auftrag von Enefit Green umfasst darüber hinaus einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen mit einer Laufzeit von 32 Jahren.

SCOUT24

hat im vergangenen Jahr von einem Anstieg zahlender Kunden profitiert. Die im MDAX notierte Betreiberin der Plattform Immoscout24 steigerte Umsatz und operativen Gewinn wie erwartet deutlich, musste aber bei der Marge leichte Abstriche machen. Im laufenden Geschäftsjahr werden zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA abgestrebt. Scout24 sprach von einem "vorsichtig optimistischen" Ausblick.

VOLTABOX

hat im abgelaufenen Jahr weniger umgesetzt, aberch den operativen Verlust reduziert. Im laufenden Jahr peilt der Paderborner Hersteller von Batteriesystemen für Maschinen und Busse, hinter dem seit Anfang Februar ein neuer Investor steht, die Gewinnschwelle an. Der Umsatz soll um "mindestens 300 Prozent" zulegen.

BAE SYSTEMS

hat auf der Avalon Airshow den Entwurf einer großen Kampfdrohne vorgestellt, die senkrecht starten und neben bemannten Hubschraubern fliegen kann. Dies ist die jüngste Ausrichtung auf autonome Kriegsführung, mit der Länder ihre Streitkräfte aufrüsten wollen.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hat ihre Untersuchungen bei der Credit Suisse im Zusammenhang mit verlustreichen Supply-Chain-Finanzierungsfonds beendet und der Großbank schwere Versäume bescheinigt. Credit Suisse habe im Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen mit der Greensill Bank "in schwerer Weise gegen ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten verstoßen", teilte die Finma mit. So seien die Risiken im Geschäftsmodell von Greensill über Jahre hinweg nicht angemessen erfasst, begrenzt und überwacht worden und die Betriebsorganisation der Bank habe gravierende Mängel aufgewiesen.

ERSTE GROUP

hat im vierten Quartal und Gesamtjahr dank höherer Erträge vor allem beim Zinsüberschuss sowie durch Kreditwachstum operativ und unter dem Strich mehr verdient. Die österreichische Bank will für 2022 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie ausschütten, 30 Cent mehr als im Vorjahr.

SANTANDER

will mittelfristig mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote soll bis 2025 über Dividenden und Aktienrückkäufe auf 50 Prozent von zuletzt 40 Prozent steigen. Zudem kündigte die Bank neue Wachstums- und Renditeziele für den genannten Zeitraum an.

