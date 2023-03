hat sich für das laufende Geschäftsjahr angesichts weiter steigender Kosten bei einer verhaltenen Nachfrage moderate Ziele für seine nun zwei Geschäftsbereiche gesetzt, die auch einen Gewinnrückgang nicht ausschließen. Die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie hat der Konzern 2022 erreicht und teilweise übertroffen. Dabei hat der DAX-Konzern von einem Umsatzwachstum in zwei der bislang drei Geschäftsbereiche im vierten Quartal profitiert.

INFINEON

Um die wachsende Nachfrage nach Mikrocontrollern aus der Autobranche weiter decken zu können, lässt Infineon Technologies sie künftig auch in einem Werk des taiwanischen Auftragsfertigers United Microelectronics (UMC) in Singapur fertigen. In einer Mitteilung des deutschen Chipherstellers ist von einer "mehrjährigen" Liefervereinbarung mit UMC zu einer "Vervielfachung der Produktionskapazitäten" für Automotive-Anwendungen die Rede.

FUCHS PETROLUB

verlängert die Vorstandsverträge von Timo Reister und Ralph Rheinboldt. Beide seien damit für weitere fünf Jahre bis Dezember 2028 in ihren Ämtern. Timo Reister ist seit 13 Jahren im Unternehmen und seit 2016 Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Regionen Asien-Pazifik und Amerika sowie die Automotive Aftermarket-Division und die OEM- und Bergbau-Divisionen.

GEA GROUP

ist im vergangenen Jahr schneller gewachsen als erwartet und traut sich auch 2023 höhere Gewinne zu. Die Aktionäre können sich über eine kleine Erhöhung der Dividende freuen.

HELMA

hat trotz der guten ersten sechs Monate das Gesamtjahr mit einem rückläufigen Ergebnis abgeschlossen. Der Umsatz schrumpfte auf 302,5 (2021: 331,5) Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorsteuergewinn brach auf 3,5 (27,3) Millionen Euro ein. Insbesondere die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Insolvenz der Natura-Holzbau GmbH, einem vormals wesentlichen Generalunternehmer der Helma Ferienimmobilien GmbH, sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen reduzierten das Ergebnis.

SCHAEFFLER

Belastet von höheren Kosten und Lieferschwierigkeiten hat Schaeffler im Gesamtjahr 2022 ein Viertel weniger verdient als im Vorjahr. Die Dividende an die Aktionäre soll daher auf 0,45 von 0,50 Euro je Anteil reduziert werden. Auf das neue Jahr blickt der Auto- und Industriezulieferer vorsichtig optimistisch.

TRATON

hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis um rund ein Drittel gesteigert. Hohe Verkaufspreise und das übernommene US-Geschäft um die Marke Navistar sorgten bei dem Nutzfahrzeughersteller für eine deutlich bessere Finanzentwicklung. Die Dividende für das vergangene Jahr soll auf 0,70 von 0,50 Euro je Aktie erhöht werden.

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN

haben im vergangenen Jahr dank der höheren Zinsen operativ deutlich besser als im Vorjahr abgeschnitten. Vorübergehende Bewertungseffekte und eine höhere Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite sorgten allerdings für einen Rückgang des Vorsteuergewinns und bremsten den Anstieg des Nettoergebnisses, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mitteilte. Eine konkrete Prognose für das laufende Jahr gab der Verband nicht ab.

ZALANDO

bezeichnet das angestrebte Bruttowarenvolumen (GMV) von mehr als 30 Milliarden Euro nun als langfristiges Ziel. Das geht aus einer während der virtuellen Pressekonferenz vorgestellten Präsentation hervor. Co-CEO Robert Gentz sagte auf Nachfrage, dass ein GMV von mehr als 30 Milliarden Euro nach wie vor ein realistisches Ziel für Zalando sei, dieses aber nicht mehr, wie auf dem Kapitalmarkttag im März 2021 verkündet, bis 2025 angestrebt werde.

LEGO

hat seinen Umsatz im Jahr 2022 um 17 Prozent auf 64,6 Milliarden Dänische Kronen, umgerechnet 8,6 Milliarden Euro, gesteigert. Der Nettogewinn stieg um 4 Prozent auf 13,8 Milliarden Kronen. Lego-Chef Niels Cristiansen führte dies auf die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in neue Geschäfte und Produkte sowie in E-Commerce und digitales Engagement zurück.

LINDT & SPRÜNGLI

hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich ordentlich zugelegt und erhöht die Dividende. Nach der im Januar vorgelegten Umsatzmeldung reichte der Schweizer Schokoladenhersteller nun die Gewinnkennziffern nach. Demnach stieg das operative Ergebnis (EBIT) 2022 um 15,5 Prozent auf 744,6 Millionen Franken. Dies ergab eine EBIT-Marge von 15,0 (Vorjahr: 14,1) Prozent. Das Nettoergebnis kletterte auf 569,7 (Vorjahr: 490,5) Millionen Franken. Der freie Cashflow betrug 526,1 Millionen Franken.

SWISS RE

hat eine mehrjährige Schadenexzedenten-Transaktion abgeschlossen, deren Finanzierung von J.P. Morgan angeführt wird. Durch diese Vereinbarung werden die Underwriting-Aktivitäten von Swiss Re mit 700 Millionen US-Dollar abgesichert. Die Finanzierung baut auf einer innovativen Hybridtransaktion auf, die im April 2022 mit J.P. Morgan abgeschlossen wurde.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2023 06:57 ET (11:57 GMT)