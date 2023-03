hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele verfehlt. Der Umsatz legte um rund 8,7 Prozent auf 1,025 Milliarden Euro zu, und das bereinigte Konzern-EBITDA um 2,5 Prozent auf 360 Millionen Euro. Anfang Januar hatte Dermapharm noch in Aussicht gestellt, am unteren Ende der jeweiligen Prognosespanne zu landen, die beim Konzernumsatz ein Wachstum um 10 bis 13 Prozent und beim bereinigten Konzern-EBITDA ein Plus von 3 bis 7 Prozent vorsah.

CREDIT SUISSE

hat auch zu Jahresbeginn mit Geldabflüssen zu verkraften. Im vierten Quartal hatten Kunden netto 110,5 Milliarden Franken an Barmitteln, fällig gewordene Festgeldern und anderen Vermögenswerten abgezogen. "Diese Abflüsse stabilisierten sich auf einem deutlich tieferen Niveau, waren aber zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht rückläufig", heißt es im nun veröffentlichten Geschäftsbericht der Credit Suisse.

EQUINOR

hat in der Nähe des Troll-Feldes in der Nordsee einen weiteren großen Öl- und Gasfund gemacht. Die Lagerstätte dürfte ein Volumen von 24 bis 84 Millionen Barrel Öläquivalent haben, teilte Norwegens Ölriese mit. Dabei gebe es etwas mehr Öl als Gas. Es handelt sich bereits um den achten Fund in diesem Gebiet seit 2019.

GENERALI

hat im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet und eine höhere Dividende vorgeschlagen. Wie die Assicurazioni Generali SpA mitteilte, legte der Nettogewinn auf 2,91 Milliarden Euro von 2,85 Milliarden im Jahr 2021 zu. Das ist mehr, als Analysten Generali mit im Mittel 2,81 Milliarden Euro zugetraut hatten.

GSK

hat eine klinische Studie mit seinem Impfstoffkandidaten gegen die Bakterien, die Meningitis und Septikämie verursachen, erfolgreich abgeschlossen. Der Kombinationsimpfstoffkandidat habe eine klinisch bedeutsame Immunantwort gezeigt und sei gut verträglich gewesen, teilte GSK plc mit. Im Falle der Zulassung könne der Impfstoffkandidat die breiteste Abdeckung von Meningokokken-Serogruppen bieten und zu einem vereinfachten Impfschema führen.

JUST EAT TAKEAWAY

wird die Deregistrierung seiner Wertpapiere bei der US-Börsenaufsicht beantragen. Damit will der niederländische Essenslieferdienst die Kosten der Berichterstattung sowie Komplexität reduzieren. Just Eat Takeaway.com NV habe die Kriterien für die Deregistierung seiner Wertpapiere mit dem Delisting der American Depositary Receipts (ADRs) vor einem Jahr und der seitdem laufenden vorgeschriebenen zwölfmonatigen Wartezeit erfüllt.

VIVENDI

führt exklusive Verhandlungen mit International Media Invest, einer Tochtergesellschaft der vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gegründeten Czech Media Invest, über den Verkauf seines Buchverlages Editis. Damit will Vivendi mögliche Bedenken der Wettbewerbshüter wegen der geplanten Übernahme des französischen Verlagshauses Lagardere zerstreuen.

DELTA AIR LINES

hat die Prognose für das erste Quartal bekräftigt. Delta rechnet im ersten Quartal demnach unverändert mit einem Gesamtumsatz um 14 bis 17 Prozent über dem Niveau des Vor-Pandemie-Jahres 2019. Den bereinigten Gewinn, bei dem Belastungen durch den neuen Pilotenvertrag herausgerechnet werden, sieht Delta weiterhin bei 15 bis 40 Cent pro Aktie.

HONEYWELL

Vimal Kapur soll neuer CEO von Honeywell werden. Wie die Honeywell International Inc mitteilte, soll Kapur den Chefposten am 1. Juni von Darius Adamczyk übernehmen. Kapur ist seit vergangenem Juni President und Chief Operating Officer.

UNIVAR SOLUTIONS

wird laut Insidern von Apollo Global Management geschluckt. Das Private-Equity-Unternehmen habe sich mit dem Unternehmen auf einen Kaufpreis von 8,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden geeinigt, sagten mit dem Deal vertraute Personen. Es werde erwartet, dass pro Univar-Aktie 36,15 Dollar gezahlt werden. Noch am Dienstag soll die Übernahme offiziell mitgeteilt werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 07:44 ET (11:44 GMT)