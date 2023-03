"Der Stress lässt nach", so ein Marktteilnehmer am Donnerstagmittag mit Blick auf die europäischen Kreditmärkte. Zwar liegen die Sätze immer noch deutlich höher als am Mittwochvormittag, aber auch deutlich unter den Sätzen vom Mittwochabend. Da war der Sub Financials bis auf 239 gestiegen und der Crossover bis auf 515. "Das Rettungspaket für die Credit Suisse stützt", so ein Marktteilnehmer. Allerdings sei sich der Markt auch bewusst, dass die Risiken noch nicht beseitigt seien, von daher dürften die Spreads relativ hoch bleiben. Im Blick stehe nun aber erst einmal die Sitzung der EZB.

Daneben gerät bereits der Wechsel in die neue Serie 39 in den Blick. Ihr Handel wird am Montag gestartet. Das britische Medienunternehmen Sky und der niederländische Mischkonzern Louis Dreyfus werden im iTraxx Europe durch den schwedischen Haushalts- und Küchengerätehersteller Electrolux sowie den britischen Versorger United Utilities ersetzt. Durch den etwas höheren Spread der Neuzugänge steigt der faire Wert des neuen Index im Vergleich zur Serie 38 der DZ Bank zufolge um circa 0,2 Basispunkt (Bp). Die anderen 123 Mitglieder des Index, davon 30 Finanzunternehmen, bleiben laut dem Haus unverändert.

Zusätzlich zur Anpassung der Indexzusammensetzung erhöht sich der faire Wert des neuen Index durch die längere Laufzeit, die zum Zeitpunkt der Auflage 5,25 Jahre beträgt und damit ein halbes Jahr länger ist als die der aktuellen On-the-Run-Serie. "Auf Basis der Steilheit der CDS-Kurven schätzen wir den Spreadeffekt der Laufzeitanpassung auf 6,2 Bp", so die DZ. In Summe liege der faire Wert der Serie 39 damit etwa 6,4 Bp höher als bei der laufenden Serie 38. Der gehandelte Spread des Index entspreche allerdings nicht immer dem theoretischen Wert (berechnet als gewichtete Summe der Spreads der Mitglieder), so dass die DZ für die S39 einen Spread von 110,6 Bp (Stand: 15. März 2023) erwartet. Dies sind 2,5 Bp mehr als der faire Wert.

Das zu Ende gegangene Rekordjahr der Deutschen Börse hat sich für Börsenchef Theodor Weimer auch persönlich ausgezahlt. Wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist, erhielt Weimer laut Vergütungsbericht nach Paragraph 162 des Aktiengesetzes für das Jahr 2022 eine Gesamtvergütung von 10,78 Millionen Euro nach 4,86 Millionen im Vorjahr. Die Gesamtvergütung inklusive bAV-Dienstzeitaufwand stieg auf 11,53 Millionen Euro nach 5,64 Millionen.

Siemens stattet die Reifenwerke von Continental künftig weltweit mit Automatisierungs- und Antriebstechnik aus. Zusammenarbeit habe zum Ziel, die globale Reifenproduktion des Automobilzulieferers weiter zu optimieren.

Nach dem Absatzrückgang vergangenes Jahr rechnet Audi dank einer zunehmend besseren Versorgungslage bei Halbleitern dieses Jahr mit einem deutlichen Absatz- und Umsatzplus. Allerdings erwartet der Premiumautohersteller nach dem Margenplus 2022 eine etwas geringere Profitabilität: Die operative Rendite der Markengruppe um Audi soll im strategischen Korridor zwischen 9 bis 11 Prozent liegen.

hat im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet und seine Profitabilität verbessert. Im laufenden Jahr erwartet Deutz ein moderates Umsatzwachstum. Mittelfristig sollen die Einnahmen dann durch den weltweiten Ausbau des Servicegeschäfts und der im Januar vorgestellten neuen Strategie bis 2025 um knapp 30 Prozent auf über 2,5 Milliarden Euro klettern.

will nach einem Umsatz- und Gewinnsprung 2022 seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Der Hauptversammlung am 10. Mai will Elmos eine um 15,4 Prozent höhere Dividende von 0,75 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Prognose für das laufende Jahr hat Elmos bekräftigt.

macht im Rahmen der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bei der Pipelineentwicklung von Molecular Glues Fortschritte und erhält eine leistungsabhängige Zahlung von insgesamt 75 Millionen US-Dollar.

will seine Raffinerie im texanischen Beaumont mit Milliardenaufwand ausbauen. Die Kapazität soll um 250.000 Barrel am Tag auf über 630.000 Barrel erweitert werden. Exxon steckt 2 Milliarden US-Dollar in das Vorhaben. Die Raffinerie ist über Pipelines an die Förderanlagen des Konzerns im Permian Basin angeschlossen.

hat das Jahr mit einer soliden operativen Entwicklung abgeschlossen und die Prognose erfüllt. Die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis legten zu. Unter dem Strich ging der Gewinn wegen deutlich niedrigeren Bewertungsgewinne als im Vorjahr allerdings um 71 Prozent zurück. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Wohnimmobilienunternehmen mit einem Rückgang der operativen Kennziffer Funds from Operations (FFO).

hat 2022 in einem schwierigen operativen Umfeld nur noch knapp halb so viel verdient wie im Vorjahr, die Prognose aber erfüllt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,35 Euro pro Aktie erhalten, für das Vorjahr hatte der Wohnimmobilienentwickler 0,62 Euro ausgeschüttet. Für 2023 stellt Instone einen weitgehend stabilen Gewinn in Aussicht.

Angesichts steigender Rüstungsausgaben kalkuliert Rheinmetall in diesem Jahr mit mindestens 1 Milliarde Euro mehr Umsatz als im Vorjahr und einer stabilen Marge. Die Einnahmen werden zwischen 7,4 und 7,6 Milliarden Euro erwartet, nach 6,41 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die operative Ergebnismarge soll bei rund 12 Prozent gehalten werden - nach 11,8 Prozent im Vorjahr.

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 wurde bestätigt.

will erneut eine Dividende von 33 Cent je Aktie zahlen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von etwas mehr als 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Anteilsschein.

hat den operativen Gewinn (EBIT) im abgelaufenen Jahr trotz massiv gestiegener Beschaffungspreise für Materialen und Energie um 8 Prozent auf 78,1 Millionen Euro gesteigert. Das sei der höchste Wert seit zehn Jahren. Da der Umsatz um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro kletterte, ging die EBIT-Marge entsprechend um 20 Basispunkte auf 7,5 Prozent zurück.

hat 2022 den Umsatz gesteigert, nach Steuern aber weniger verdient. Der Konzernumsatz stieg laut Mitteilung um 14 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich leicht auf 2,0 (Vj: 1,9) Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 4,7 Prozent von zuvor 5,0 Prozent. Nach Steuern wurden 376 Millionen Euro verdient, gegenüber 783 Millionen im Vorjahr.

hat einen rückläufigen TV-Werbeumsatz im vergangenen Jahr mit einem kräftigen Wachstum in den Bereichen Streaming und Produktion ausgeglichen. Operativ und unter dem Strich verdiente die RTL Group allerdings weniger. Die Aktionäre müssen sich mit weniger Dividende zufrieden geben. Im laufenden Jahr rechnet die Bertelsmann-Tochter mit einem stabilen operativen Ergebnis und einem höheren Umsatz.

hat im Jahr 2022 den Verlust verringert. Der Umsatz stieg dank des deutlichen Wachstums des Geschäfts in Brasilien. Der Nettoverlust betrug im abgelaufenen Jahr 2,925 Milliarden Euro, nach 8,65 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Den weiteren Verlust begründete das Unternehmen mit Einmalbelastungen, im Vorjahr waren unter anderem Abschreibungen und ebenfalls Sonderbelastungen angefallen.

Peking hat die USA aufgefordert, mit der "ungerechtfertigten Unterdrückung" der Online-Videoplattform Tiktok aufzuhören. Washington habe es bisher nicht geschafft, "Beweise vorzulegen, dass Tiktok die nationale Sicherheit der USA bedroht", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin. Das Thema Datensicherheit solle nicht benutzt werden, "Staatsmacht zu missbrauchen und ungerechtfertigt die Unternehmen anderer Länder zu unterdrücken", fügte er hinzu.

Der kanadische Convenience-Store-Betreiber Alimentation Couche-Tard will von Totalenergies Teile des europäischen Einzelhandelsgeschäfts an Tankstellen erwerben. Alimentation Couche-Tard hat ein Angebot unterbreitet, in dem das Geschäft in vier Ländern mit 3,1 Milliarden Euro (Enterprise value) bewertet wird.

hat im vergangenen Jahr von den deutlich gestiegenen Energiepreisen profitiert und Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. An die Aktionäre soll für 2022 eine deutlich erhöhte Gesamtdividende von 3,60 je Aktie ausgeschüttet werden, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von 2,44 Euro je Aktie und einer Sonderdividende von 1,16 Euro. Im Vorjahr wurde 1,05 Euro je Aktie gezahlt.

