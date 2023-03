Die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH, ein von Elringklinger konsolidiertes Joint Venture, soll einen global tätigen Autohersteller mit metallischen Bipolarplatten für dessen künftiges Brennstoffzellensystem beliefern. Der Vertrag wurde auf zunächst fünf Jahre geschlossen und umfasst ein Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

CHERRY

hat nach dem Ende einer Lieferbeziehung für ein Bauteil die im Februar genannten Zahlen zu Umsatz und Marge im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht nach unten korrigiert. Der Konzernumsatz beläuft sich entsprechend nicht auf 133,7 sondern 132,5 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge gab Cherry deshalb mit 11,5 statt 12,6 Prozent an.

VARTA

will über eine Kapitalerhöhung frische Finanzmittel für Investitionen einsammeln und plant zugleich weitreichende Restrukturierungsmaßnahmen. 50 Millionen Euro will das Unternehmen laut Mitteilung durch die Ausgabe neuer Aktien ausschließlich an die VGG Beteiligungen SE, eine Tochtergesellschaft der Montana Tech Components, erlösen.

CREDIT SUISSE/UBS

Der Ökonom Jens Südekum, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums, hat nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS-Bank vor Bank-Run-Szenarien in Deutschland gewarnt. Im Interview mit der Bild-Zeitung sagte er zudem, dass die unbegrenzte staatliche Sicherung in den USA nach den Turbulenzen bei der Silicon Valley Bank von Banken als Freibrief zum Zocken ausgelegt werden könnte.

CREDIT SUISSE

auch nach der angekündigten Übernahme durch die UBS in Singapur und Hongkong tätig sein. Die Geschäfte der Credit Suisse in Singapur werden ohne Unterbrechungen oder Einschränkungen weitergeführt, teilte die Monetary Authority of Singapore (MAS) in einer Erklärung mit. Die Kunden der Credit Suisse behielten uneingeschränkten Zugang zu ihren Konten, die Verträge der Credit Suisse mit Gegenparteien blieben in Kraft.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2023 08:37 ET (12:37 GMT)