Während des Moskau-Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping hat der russische Energieriese Gazprom einen neuen Rekord bei den täglichen Gaslieferungen nach China über die Pipeline "Kraft Sibiriens" verkündet. Am Montag habe "Chinas Nachfrage nach russischen Gaslieferungen" über diese Gasleitung die "bestehenden täglichen vertraglichen Verpflichtungen erheblich überstiegen", erklärte der Konzern. Gazprom habe die "angeforderten Mengen geliefert und einen neuen historischen Rekord für tägliche Gaslieferungen nach China aufgestellt".

PERNOD RICARD

will sein Portfolio an aromatisierten Whiskeys ausbauen und kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der Whiskey-Marke Skrewball. Den Kaufpreis nannten die Franzosen nicht. Die US-Gesellschaft Skrewball, die einen Whiskey mit Erdnussbutter-Geschmack herstellt, wurde 2018 von Steven und Brittany Yeng gegründet und verkaufte laut Pernod Ricard 2022 mehr als eine halbe Million Neun-Liter-Packungen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2023 08:26 ET (12:26 GMT)