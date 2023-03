Kaum verändert zeigen sich am Mittwochvormittag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Auf dem aktuellen Niveau sei nun das Risiko vor der erwarteten US- Zinserhöhung gut eingepreist, heißt es. Die Sorgen um die Gesundheit des Bankensystems hätten ihren Höhepunkt vergangene Woche erreicht. Mit den Aktionen der Notenbanken, dem Zusammenschluss der Credit Suisse und der UBS sowie zahlreichen positiven Analystenstimmen seien die Prämienaufschläge wieder in sich zusammengefallen. Vor allem des geringe Engagement von Versicherern und Banken in den voll abgeschriebenen AT1-Anleihen der Credit Suisse sorge für Zuversicht. Neben der US-Notenbank am Mittwochabend entscheiden am Donnerstag auch noch die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England über die Zinsen. In Großbritannien wachsen die Sorgen über die Inflation, nachdem sie im Februar unerwartet gestiegen ist, auch in der Kernrate. Für die Zinsentscheidung stehen damit die Zeichen wieder mehr auf einer Erhöhung um 25 Basispunkte.

verstärkt sich im Bereich Industriechemikalien in Südostasien mit der Übernahme der Aik Moh Group. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur und Standorten in vier Ländern vertreibt überwiegend Lösemittel, Glykole und Mischungen für Kunden im gesamten südostasiatischen Raum und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 per Ende März einen Umsatz in Höhe von umgerechnet rund 76,6 Millionen Euro. Finanzielle Details der Akquisition wurden nicht genannt.

streicht die Dividende zusammen. Die Aktionäre sollen für 2022 nur noch 1,05 Euro Dividende je Aktie bekommen nach 2,17 Euro im Vorjahr.

hat sich ein Wachstums- und Investitionsprogramm verordnet und will bis 2026 den Umsatz auf 5 Milliarden Euro steigern von 3,65 Milliarden im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22. Der bereinigte operative Gewinn EBITDA soll entsprechend zulegen.

Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr müssen sich die Aktionäre der Helma Eigenheimbau AG mit einer deutlich niedrigeren Dividende zufriedengeben. Die Dividende für 2022 soll auf 0,40 Euro von 1,72 Euro gesenkt werden.

Die New Work SE dürfte im laufenden Jahr den Umsatz weniger deutlich steigern als im Vorjahr. Wie aus dem Geschäftsbericht der Muttergesellschaft des Karrierenetzwerks Xing hervorgeht, plant das Unternehmen 2023 mit einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 313,4 Millionen Euro, wie New Work bereits im Februar mitgeteilt hatte.

Stellantis verstärkt sich zusammen mit Credit Agricole im Autoleasinggeschäft. Zusammen erwerben sie die Flottenaktivitäten von ALD in Irland, Norwegen und Portugal sowie von Leaseplan in Tschechien, Finnland und Luxemburg.

Nach dem Deal zur Übernahme der Credit Suisse will die UBS der geplanten Ausgliederung von Teilen der Investmentbank in die CS First Boston einen Riegel vorschieben. Wie die Financial Times berichtet, hat die UBS Gespräche mit Michael Klein aufgenommen, der an der neuen Gesellschaft hätte beteiligt werden und sie hätte leiten sollen.

China hat seinen ersten selbstentwickelten mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus freigegeben. Der chinesische Pharmakonzern CSPC teilte mit, dem von ihm entwickelten Vakzin sei von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Notfallzulassung erteilt worden.

stockt mehreren Informanten zufolge ihre Beraterriege auf. Damit will sich die angeschlagene US-Bank inmitten einer transatlantischen Vertrauenskrise in das Bankensystem über Wasser halten und für eine Zukunft nach der Krise planen. Die kalifornische Bank hat diese Woche Lazard Ltd. angeheuert, um bei der Prüfung strategischer Optionen zu helfen, die einen Verkauf, eine Kapitalinjektion oder den Abbau von Vermögenswerten beinhalten könnten, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Eine Übernahme des "Angry Birds"-Unternehmens Rovio durch Playtika ist vom Tisch. Wie die finnische Rovio Entertainment Oyj mitteilte, wurden die Gespräche mit der israelischen Playtika Holding Corp über eine mögliche Akquisition beendet.

will bei Opel Eisenach künftig ein vollelektrisches Fahrzeugmodell produzieren und investiert dafür in dem vor 30 Jahren eröffneten Werk 130 Millionen Euro. In der zweiten Jahreshälfte 2024 solle dort ein Automodell auf Basis der neuen mittleren Konzernplattform STLA Medium für batterieelektrische Fahrzeuge vom Band laufen.

Der Trend zu höheren Schäden aus Naturkatastrophen hält an. Wie aus einer Studie des Rückversicherers Swiss Re hervorgeht, lagen die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen auch 2022 bei über 100 Milliarden US-Dollar.

hat im vierten Quartal von einem Sondergewinn aus einem Verkauf und einer höheren Kosteneffizienz profitiert. Trotz eines nur leichten Umsatzwachstums stieg der Gewinn kräftig.

kauft eigene Anleihen im Volumen von 2,75 Milliarden Euro zurück, die sie erst am Freitag vor dem Deal zur Übernahme der Credit Suisse ausgegeben hatte. Die Schweizer Bank bietet den Gläubigern von Anleihen mit Laufzeiten bis März 2028 im Volumen von 1,5 Milliarden Euro und bis März 2032 über 1,25 Milliarden Euro den Erwerb gegen Barzahlung an.

will für 1,5 Milliarden Euro zwei klimafreundliche Elektrolichtbogenöfen in Österreich errichten. Der Aufsichtsrat gab jetzt grünes Licht für die Investitionen an den beiden Standorten Linz und Donawitz. Noch in diesem Jahr soll die Lieferantenentscheidung fallen und 2024 dann mit dem Bau begonnen werden.

