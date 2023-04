hat im Autozuliefergeschäft drei Aufträge für Strukturbauteile im Bereich E-Mobilität erhalten. Die Aufträge liegen jeweils im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Gesamtauftragswert liege bei über 100 Millionen Euro. Die Produktion aller Komponenten werde im Jahr 2024 starten. Sowohl für Geely als auch für den neuen Hersteller Jidu Auto, hinter dem ein Joint Venture aus Baidu und Geely steht, sollen Stoßdämpferaufnahmen produziert werden. Der dritte und größte Auftrag eines "renommierten Autoherstellers" umfasse ebenfalls Stoßdämpferaufnahmen und Längsträger. Die Aufträge wurden mit der Division Materials and Trade erzielt.

CREDIT SUISSE

Der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse hat sich bei den Aktionären während der Generalversammlung der Schweizer Bank entschuldigt. "Wir wollten das Steuer mit aller Kraft zum Guten wenden. Dass die Zeit dafür nicht da war, und dass nach dieser fatalen Woche im März unsere Pläne durchkreuzt wurden, das schmerzt mich und tut mir aufrichtig leid", sagte Axel P. Lehmann laut Redetext. "Dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir Sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung."

VIRGIN ORBIT

Nach dem gescheiterten Raketenstart im Januar ist Virgin Orbit insolvent. Das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson beantragte eigenen Angaben zufolge bei einem US-Konkursgericht in Delaware die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11. "Obwohl wir große Anstrengungen unternommen haben, um unsere finanzielle Situation zu verbessern und zusätzliche Finanzmittel zu sichern, müssen wir letztendlich das tun, was für das Unternehmen am besten ist", wird Virgin-Orbit-CEO Dan Hart in einer Erklärung zitiert. Das Unternehmen arbeite derzeit an einem Verkauf.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2023 07:09 ET (11:09 GMT)