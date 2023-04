Die geplante Übernahme der iRobot Corp durch Amazon für 1,7 Milliarden US-Dollar hat nun auch die britischen Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen. Die Kartellbehörde Competition and Markets Authority (CMA) will prüfen, ob der Deal den Wettbewerb spürbar einschränkt und hat um Kommentare gebeten. Das sei der erste Schritt zur Einleitung einer formellen Untersuchung, so die CMA.

GOOGLE

Im Rennen um die Nutzung Künstlicher Intelligenz will auch Google mitmischen. Wie CEO Sundar Pichai sagte, will das Unternehmen KI-Anwendungen in seine Suchmaschine integrieren. Fortschritte bei der KI würden Googles Fähigkeiten, auf Suchanfragen zu antworten, einen Schub geben, sagte er im Interview mit dem Wall Street Journal.

April 06, 2023 07:17 ET (11:17 GMT)