hat belastet von langen Lieferzeiten und anhaltend hohen Kosten im zweiten Geschäftsquartal weniger verdient als im Vorjahr und blickt pessimistischer auf das Geschäftsjahr 2022/23. Die Prognosespanne für die operative Marge gibt der Medizintechnik-Konzern nun mit 17 bis 20 Prozent an. Bisher wurde für die zwölf Monaten per Ende September eine EBIT-Rendite von 19 bis 21 Prozent erwartet nach 20,9 Prozent im Vorjahr. Im zweiten Geschäftsquartal kletterte der Umsatz auf 504 von 445 Millionen, das EBIT sank dagegen um rund ein Fünftel auf 83,6 Millionen Euro.

HYPOPORT

hat im ersten Quartal angesichts steigender Zinsen und der schwächelnden Konjunktur einen Einbruch beim Transaktionsvolumen verzeichnet, zum Vorquartal aber etwas besser abgeschnitten. Die Kennziffer sackte in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent ab. "Verglichen mit dem sehr schwachen Schlussquartal 2022 zeigen sich (aber) leicht positive Entwicklungen", so das Unternehmen. Der Zuwachs zum vierten Quartal liegt bei 3,7 Prozent.

JUST EAT TAKEAWAY

hat im ersten Quartal einen Rückgang des Bruttoumsatzes um 7,7 Prozent verbucht, die Prognose für den operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) im Gesamtjahr aber angehoben. Zudem sollen ab diesem Mittwoch Aktien im Wert von 150 Millionen Euro zurückgekauft werden. Für 2023 rechnet Just Eat Takeaway mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 275 Millionen Euro nach bisher 225 Millionen Euro. Darüber hinaus strebt Just Eat bis Mitte 2024 einen positiven Free Cashflow an.

VOESTALPINE

platziert im Laufe des Tages bei institutionellen Investoren eine Wandelschuldverschreibung über 250 Millionen Euro mit Laufzeit von fünf Jahren. Die Titel sind wandelbar in Aktien des Stahlkonzerns und werden veraussichtlich am 28. April ausgegeben.

HEINEKEN

hat im ersten Quartal dank höherer Preise sowie einer guten Nachfrage in den USA und Europa den Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Heineken NV. Der Nettogewinn sank in den drei Monaten auf 403 Millionen von 417 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dagegen dank höherer Verkaufspreise auf 7,63 Milliarden von 6,99 Milliarden Euro. Der Bierabsatz sank organisch um 3 Prozent.

TESLA

hat kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse das zweite Mal im April die Preise für verschiedene Elektroautos gesenkt. Wie der Internetseite des US-Konzerns zu entnehmen ist, liegt die Differenz zum vorherigen Verkaufspreis bei einigen Modellen bei 3.000 US-Dollar.

UNITED AIRLINES

hat angesichts der hohen Nachfrage nach Flugreisen im ersten Quartal einen Umsatzsprung erzielt und den Verlust stärker eingegrenzt als am Markt erwartet. Zudem stellte die Fluggesellschaft für das zweite Quartal und das Gesamtjahr eine weiterhin gute Entwicklung in Aussicht. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten Gewinn zwischen 10 und 12 US-Dollar pro Aktie. Analysten rechneten bisher laut Factset mit einem bereinigten Ergebnis von nur 8,56 Dollar je Aktie.

TSMC

wehrt sich gegen einige der Bedingungen, die Washington an die Subventionierung von Chipfabriken knüpft. Das Unternehmen will 40 Milliarden US-Dollar in zwei Chipwerke in Arizona investieren, sorgt sich aber um die Vorgaben der Regierung, sagten mit der Situation vertraute Personen. Dabei geht es offenbar vor allem um mögliche Profitabgaben, wenn künftige Gewinne die Erwartungen übertreffen sollten. Bisher rechnet der weltgrößte Auftragsfertiger von Halbleitern in den USA für die beiden Werke mit Zuschüssen und Steuererleichterungen von insgesamt rund 15 Milliarden Dollar, so die Informanten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)