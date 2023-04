erweitert und erneuert ihre Flugzeugflotte. DHL Express, im Konzern für den Express-Transport von Dokumenten und Warensendungen wie Arzneimitteln zuständig, hat bei Jetran neun durch Mammoth Freighters umgerüstete Boeing B777-200LR Frachtflugzeuge bestellt.

Sartorius

hat im ersten Quartal 2023 einen stärkeren Rückgang bei Umsatz und Gewinn verzeichnet als am Markt erwartet. Nachdem in den vergangenen Jahren das pandemiegetriebene Geschäft mit Impfstoffherstellern und Lagerbestandsaufbau bei Kunden das Wachstum verstärkten, setzte sich die Normalisierung der Nachfrage zu Jahresbeginn fort. Die Prognose bestätigte der im TecDAX und DAX notierte Konzern.

Grenke

beteiligt sich mit 25 Prozent plus einer Stimme an der Miete24 P4Y GmbH, einer Onlineplattform für Mietgeräte wie Drucker und andere Hardware-Geräte, aber auch Smartphones, Kopierer, Kaffeevollautomaten, Luftreiniger und Aktenvernichter.

Hawesko

hat im ersten Quartal trotz Umsatzwachstum weniger verdient. Hawesko liege nach vorläufigen Ergebnissen im Umsatz mit rund 153 Millionen Euro um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, teilte der Weinhändler mit.

Süss Microtec

Die Finanzchefin von Progress-Werk Oberkirch, Cornelia Ballwießer, wechselt in gleicher Position zur Süss Microtec SE. Der Aufsichtsrat des Anlagenherstellers berief Ballwießer zum 1. Juli für drei Jahre. Sie wird Nachfolgerin von Oliver Albrecht, der zum 30. April mit Ablauf seines Vertrags auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet, wie das Unternehmen in Garching bei München mitteilte.

Zur Rose

hat im ersten Quartal wechselkursbereinigt 11,8 Prozent weniger Umsatz gemacht und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die Online-Apotheke habe sich auf die Profitabilität konzentriert, teilte das Unternehmen mit. Dies habe wie erwartet den Außenumsatz auf 424,1 Millionen Franken gedrückt.

Nestle

Eine Gruppe von Nestle-Investoren erhöht kurz vor der Jahreshauptversammlung am Donnerstag den Druck auf den Lebensmittelhersteller, den Umsatzanteil an gesunden Produkten in seinem Gesamtportfolio zu steigern.

Nokia

hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen weniger verdient und die Markterwartungen beim Gewinn verfehlt. Der finnische Telekommunikationsausrüster bekräftigte allerdings seine Prognose für 2023: "Wir sind weiterhin auf Kurs, ein weiteres Wachstumsjahr 2023 zu erreichen, daher bleibt unser Ausblick unverändert", sagte CEO Pekka Lundmark. Nokia gehe davon aus, dass die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte stärker sein werde als in der ersten.

Relx

ist im ersten Quartal in allen wichtigen Geschäftsbereichen gewachsen und hat ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das im FTSE 100 notierte Informations- und Analyseunternehmen erwartet, dass die bereinigten Wachstumsraten für das Gesamtjahr bei Umsatz und Betriebsergebnis weiterhin über den historischen Trends liegen werden, wie zuvor angekündigt. Dies sollte zu einem währungsbereinigten Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie führen.

Renault

hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank einer starken Preissetzungsmacht und höherer Verkäufe gesteigert und ihren Ausblick für das Jahr bestätigt. Der französische Autohersteller teilte mit, dass der Umsatz 11,5 Milliarden Euro erreichte, verglichen mit 8,85 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den ersten drei Monaten 2023 verkaufte Renault weltweit 535.000 Fahrzeuge, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Seagate

zahlt 300 Millionen US-Dollar für die Verletzung von Exportbeschränkungen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, verkaufte der Anbieter von Datenspeichersystemen trotz der 2020 verschärften Exportkontrollen weiterhin Festplatten an Huawei.

Volvo

hat im ersten Quartal dank einer besseren Komponentenversorgung deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert und einen regelrechten Auftragsboom verzeichnet. Wie die Volvo AB mitteilte, kletterte der Ordereingang um 32 Prozent.

Bed Bath & Beyond

steht kurz vor der Insolvenz. Das Unternehmen bereite einen Insolvenzantrag bereits für das kommende Wochenende vor, sagten informierte Personen. Wegen des fallenden Aktienkurses sei es für Bed Bath & Beyond nahezu unmöglich, genügend Kapital aufzutreiben, um eine Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.

TSMC

hat im ersten Quartal dank höherer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Gegenüber dem Vorquartal verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co allerdings einen Gewinneinbruch.

