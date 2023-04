In Fulda haben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Deutsche Bahn am Dienstag ihre Tarifverhandlungen fortgesetzt.

ENBW

baut seine Importkapazität von Flüssiggas (LNG) an der Elbe aus. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich Importrechte für weitere 3 Milliarden Kubikmeter LNG über den Hanseatic Energy Hub in Stade gesichert.

ENCAVIS

hat zwei baureife italienische Solarparkprojekte erworben.

HAMBORNER REIT

hat die Erlöse dank Mieterhöhungen im ersten Quartal gesteigert und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag zur Lieferung von Munition für Schützenpanzer im Wert von netto über 200 Millionen Euro aus Europa erhalten.

PORSCHE

In dem seit mehr als zweieinhalb Jahren laufenden Münchner Strafprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hat der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz ein Geständnis abgelegt und eine Beteiligung am Dieselskandal gestanden.

R. STAHL

verlängert vorzeitig Vertrag mit CEO Mathias Hallmann.

VILLEROY & BOCH

hat nach einem Umsatzrückgang im ersten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

ABB

ist mit einem Gewinn- und Umsatzplus ins Jahr gestartet und konnte auch beim Auftragseingang zulegen. Die Profitabilität hat sich weiter verbessert, beim Ausblick auf das laufende Jahr wird ABB optimistischer. Zudem kündigte ABB an, seine ADR-Scheine von der New Yorker Börse zu nehme.

AB FOODS

Der britische Lebensmittel- und Handelskonzern hat in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres operativ zwar weniger verdient, seine Prognose angesichts eines robusten Umsatzwachstums aber bekräftigt.

AKZO NOBEL

hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert, aber infolge von Kostensteigerungen operativ und unter dem Strich weniger verdient.

ALSTOM

hat einen Auftrag im Wert von rund 900 Millionen Euro für die Lieferung von Straßenbahnen an die kanadische Stadt Quebec erhalten.

ANGLO AMERICAN

hat, getragen von Verbesserungen in den Geschäftsbereichen Stahlkohle und Eisenerz sowie der Kupferproduktion in der neuen Mine in Peru, seine Produktion im ersten Quartal 2023 um 9 Prozent gesteigert.

APPLE

hat im Rechtsstreit mit Epic Games einen Erfolg eingefahren. Ein US-Berufungsgericht hielt ein Urteil aus dem Jahr 2021 aufrecht, mit dem Apples App-Store-Politik gegen eine Kartellbeschwerde des "Fortnite"-Herstellers Epic gestützt wurde.

BANCO SANTANDER

ist mit einem stärker als erwarteten Gewinnplus ins neue Jahr gestartet und sieht sich auf dem Weg, die Jahresziele zu erreichen.

GOOGLE

Der Bundesgerichtshof hat über das Löschen von Google-Suchergebnissen verhandelt.

HYUNDAI

baut gemeinsam mit dem Batteriehersteller SK On eine Fabrik für Autobatterien in den USA. Wie die beiden südkoreanischen Unternehmen mitteilten, werden sie im Rahmen eines paritätischen Joint Ventures weitere 5 Milliarden US-Dollar in Georgia investieren.

ISPACE

Das japanische Start-Up-Unternehmen will am Dienstag als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf den Mond bringen.

KÜHNE + NAGEL

hat im ersten Quartal 2023 prozentual deutlich zweistellige Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verbuchen müssen.

PEPSICO

hat im ersten Geschäftsquartal 2023 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und seine Jahresprognose angehoben.

UBS

haben hohe Rückstellungen für Rechtsfälle in den USA und niedrigere Erträge im Investmentbanking sowie im Asset Management im ersten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichzeitig konnte die Schweizer Bank, die vor der staatlich organisierten Übernahme der Credit Suisse für 3 Milliarden Franken steht, in der Vermögensverwaltung neue Kundengelder einwerben.

UPS

hat im ersten Quartal 2023 zwar beim Ergebnis die Erwartungen erfüllt, allerdings weniger umgesetzt als von Analysten prognostiziert. Zudem wird UPS für das Gesamtjahr pessimistischer.

AMAZON

hat in den USA einem Lieferpartner-Unternehmen gekündigt, nachdem bekannt wurde, dass dessen Auslieferungsfahrer sich erstmals gewerkschaftlich organisiert haben. Wie der Logistikgigant am Montagabend mitteilte, hat er den Vertrag mit dem Lieferpartner-Unternehmen (DSP) Battle Tested Strategies gekündigt.

NESTLE

hat im ersten Quartal die höheren Kosten an seine Kunden weitergeben können und dank deutlicher Preiserhöhungen den Umsatz stärker als erwartet gesteigert Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die Nestle SA.

ADLER

hat im vergangenen Jahr seinen Verlust wegen der Neubewertung des Vermögens und einer Wertberichtigung von Forderungen deutlich ausgeweitet.

NOVARTIS

hat nach einem guten Jahresauftakt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie die Novartis AG mitteilte, erwartet sie auf Konzernebene nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

RANDSTAD

Höhere Kosten und ein schwieriges Umfeld haben dem Personaldienstleister Randstad im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Auch im April habe der Trend angehalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 07:19 ET (11:19 GMT)