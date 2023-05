Indizes in diesem Artikel SDAX 13.825,9

Chef Carsten Spohr hat anlässlich der Hauptversammlung die Bedeutung der angestrebten Übernahme der italienischen ITA Airways für die deutsche Fluggesellschaft hervorgehoben. "Die Netzqualität und Angebotsbreite der Lufthansa Group wäre ohne unsere Vielfalt von Airlines, Drehkreuzen und Marken nicht darstellbar", sagte Spohr laut des vorab auf der Homepage des MDAX-Konzerns veröffentlichten Redetextes zu dem am 9. Mai stattfindenden Aktionärstreffen.

RHEINMETALL

Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben einen Rechtsstreit um Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu Urheberrechten am Kampfpanzer Leopard 2 gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit einem Vergleich beigelegt. Der Panzer wird von KMW gebaut, Rheinmetall liefert Ausrüstung wie etwa Waffensysteme, Munition, oder Feuerleittechnik.

RWE

will neue Windparks an Land in Europa bis 2027 größtenteils mit Anlagen von Siemens Gamesa bestücken. Ein jetzt unterzeichneter Rahmenvertrag mit der Windanlagentochter des Energietechnikkonzerns Siemens Energy sieht vor, dass vornehmlich die größte Turbine 5.X mit einer flexiblen Nennleistung von 6,6 bis 7,0 Megawatt zum Einsatz kommt, darüber hinaus auch der 4.X-Typ. Insgesamt habe der Vertrag ein Volumen von mehr als 1.000 Megwatt Windstromleistung. Zu den finanziellen Details des Vertrages wurden keine Angaben gemacht.

PATRIZIA

Asoka Wöhrmann, Ex-Chef des Deutsche-Bank-Fondsanbieters DWS, soll neuer CEO beim Immobilieninvestor Patrizia werden. Der Verwaltungsrat ernannte den Manager per 1. Mai zum designierten CEO. Wöhrmann soll vom Gründer und derzeitigen CEO Wolfgang Egger eingearbeitet und nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO werden. Wöhrmann war nach Greenwashing-Vorwürfen Mitte vergangenen Jahres bei DWS als Vorstandschef zurückgetreten.

SHOP APOTHEKE EUROPE

hat im ersten Quartal den Umsatz und die Zahl der aktiven Kunden gesteigert, operativ schwarze Zahlen geschrieben, die Margen verbessert und unter dem Strich den Verlust halbiert. Für die Prognose im Gesamtjahr sieht sich die Online-Apotheke, die im SDAX notiert ist, auf Kurs.

TRATON

hat nach einem besser als erwarteten ersten Quartal den Margenausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachfrage sei weiter gut, zudem verfüge das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen über einen hohen Auftragsbestand. Besonders die äußerst profitable schwedische Marke Scania stützt den Lkw-Hersteller. "Traton ist sehr gut und mit viel Schwung in das Jahr 2023 gestartet. Die Lieferketten haben sich weiter stabilisiert", sagte Traton-CEO Christian Levin.

ASTRAZENECA

Ein Beraterausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich dafür ausgesprochen, das Krebsmedikament Lynparza von Astrazeneca nur unter bestimmten Bedingungen zur Behandlung von Brustkrebs zuzulassen. Astrazeneca zeigte sich enttäuscht über das Ausschuss-Votum.

BP

hat im ersten Quartal 2023 zwar deutlich weniger verdient als vor einem Jahr, die Analystenerwartungen aber dennoch übertroffen. Die zentrale Ergebniskennziffer - der bereinigte Gewinn auf Basis von Wiederbeschaffungskosten - ging von Januar bis März auf 4,96 Milliarden US-Dollar von 6,25 Milliarden vor Jahresfrist zurück. Analysten hatten dem Öl-Multi im Konsens jedoch lediglich 4,27 Milliarden Dollar zugetraut.

DUPONT

hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Allerdings übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr wird Dupont vorsichtiger.

DUPONT

verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Das Unternehmen kauft die Spectrum Plastics Group von AEA Investors für 1,75 Milliarden US-Dollar in bar. Spectrum ist ein wichtiger Zulieferer spezialisierter medizinischer Materialien.

LOGITECH

hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 die Analystenerwartungen übertroffen, obwohl der Umsatz aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und der nachlassenden Nachfrage um mehr als 20 Prozent eingebrochen ist. Der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten wies nach vorläufigen Berechnungen einen bereinigten Gewinn von 50 Cent je Aktie aus. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 42 Cent prognostiziert hatten. Der Umsatz sackte in den drei Monaten per 31. März um 22 Prozent auf 960 Millionen US-Dollar ab. Auch damit übertraf Logitech die auf 939 Millionen Dollar lautende Konsensschätzung.

SAMSUNG

untersagt seinen Beschäftigten in den Sparten Mobilfunk und Haushaltsgeräte die Nutzung des auf Künstlicher Intelligenz basierenden Chatbots ChatGPT. Grund seien "Fälle von Missbrauch" des Chatbots. ChatGPT erstellt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Texte. Nutzer können einzelne Befehle oder Sätze vorgeben, die das System dann mithilfe riesiger Datenmengen aus dem Internet eigenständig ergänzt.

TECHNOLOGIEKONZERNZE

Die Federal Trade Commission (FTC) hat die großen US-Technologiekonzerne angesichts der zunehmenden Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) vor Stellenstreichungen ausgerechnet in den Bereichen, die für den verantwortungsvollen Einsatz von KI zuständig sind, gewarnt. Zu den Tech-Riesen, die ihre KI-Ethik-Teams erst kürzlich verkleinert haben, gehören Microsoft, Google und Amazon.

VICE MEDIA

dürfte Informanten zufolge bereits in den kommenden Tagen Insolvenz anmelden. Dieser Schritt wäre ein großer Rückschlag für das einst angesagte US-Medien-Startup, das auf seinem Höhepunkt mit 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

