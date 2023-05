Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.524,4

Die Aktienmärkte haben mit deutlichen Abschlägen geschlossen. Anleger reduzierten Risiken im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank, hieß es. Damit folgten sie der Wall Street. An einigen Handelsplätzen in der Region fand wegen Feiertagen ohnehin kein Handel statt. In Hongkong gab der HSI im späten Handel deutlich nach. Nach Ansicht der Analysten von CICC mangelt es an klaren Katalysatoren. Zudem warteten Anleger auf weitere Indikatoren hinsichtlich der Stärke und des Tempos der wirtschaftlichen Erholung Chinas. Viele Analysten verwiesen auch auf externe Risikofaktoren wie eine mögliche weltweite Rezession. In Südkorea büßte der Kospi ein. Vor allem ausländische und institutionelle Anleger übten sich mit Blick auf die Fed-Zinsentscheidung in Zurückhaltung und waren Nettoverkäufer. Der Titel des Kosmetikherstellers Amorepacific knickte um 6,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal schwache Ergebnisse im wichtigsten Kosmetikgeschäft vermeldet hatte. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gab 0,5 Prozent nach. In Sydney ging es nach den Vortagesverlusten weiter südwärts. Die Titel der Banken ANZ, Westpac, Commonwealth und NAB verloren zwischen 1,6 und 1,9 Prozent. Bei den Rohstoffwerten büßten BHP, Rio Tinto und Fortescue zwischen 0,8 und 4,1 Prozent ein. Am Vortag hatte die unerwartete Leitzinsanhebung durch die australische Zentralbank belastet.

+++++ CREDIT +++++

Nachdem die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Vortag deutlich gestiegen waren, treten sie nun auf der Stelle. Wie auch an den Aktienmärkten zu beobachten, waren Risikopapiere allgemein unter Druck geraten mit einer schwächer gestarteten Wall Street. Im Fokus stehen zum einen die Zinsentscheidungen von Fed und EZB. Die Risikowahrnehmung wird aktuell aber auch stärker durch die Entwicklung bei den US-Banken beeinflusst. Die Sorgen, dass die jüngsten Turbulenzen auch auf andere regionale US-Banken übergreifen könnten, scheinen noch gestiegen zu sein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE POST

hatte im ersten Quartal nach Angaben von CFO Melanie Kreis im deutschen Brief- und Paketgeschäft 115 Millionen Euro an Mehrkosten im Zusammenhang mit der Tarifeinigung zu verkraften. Für das Gesamtjahr beziffert der Konzern die Kosten auf 400 Millionen Euro.

INFINEON

Um die erwartete steigende Nachfrage nach Halbleitern auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) für Automobil- und Solaranwendungen decken zu können, hat der deutsche Hersteller Infineon Technologies weitere Lieferantenverträge geschlossen.

MERCEDES

Angesichts hoher Rohmaterialpreise und eines allgemeinen Kostendrucks wird Mercedes-Benz auch künftig einen starken Fokus auf die Ausgaben haben. "Ohne die konsequente Arbeit an unseren Kostenstrukturen stünden wir heute nicht da, wo wir stehen", sagte CEO Ola Källenius während der Hauptversammlung des Premiumautoherstellers. Mit Blick nach vorn werde diese Aufgabe noch viel wichtiger. Neue Wettbewerber forderten Mercedes heraus - mit teils drastisch schlankeren Strukturen.

PORSCHE

hat im ersten Quartal dank steigender Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis um mehr als ein Viertel erhöht. Die operative Umsatzrendite blieb mit 18,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahresquartals, aber hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Porsche AG und setzt für dessen Erreichung im weiteren Jahresverlauf auf Preiserhöhungen.

AUDI

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler hat im Betrugsprozess um den Dieselskandal ein Geständnis angekündigt. Stadlers Verteidigung und die Staatsanwaltschaft akzeptierten am Mittwoch vor dem Landgericht München II einen entsprechenden Gerichtsvorschlag. Demnach bekommt Stadler im Gegenzug für das Geständnis eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren und muss 1,1 Millionen Euro Geldstrafe zahlen.

AUTO1 GROUP

nähert sich weiter seinem Ziel, operativ profitabel zu werden. Der Gebrauchtwagenhändler vermeldete im Jahresauftaktquartal ein bereinigtes EBITDA von minus 25,1 Millionen Euro - knapp 11 Millionen weniger als im vierten Quartal, wie er in Berlin mitteilte.

BIKE24

hat im ersten Quartal die zurückhaltenden Verbraucherstimmung und den späten Frühling zu spüren bekommen, hält aber an ihrer Jahresprognose fest. Zudem wirkten sich Überkapazitäten an Vorräten und damit verbundene Rabattaktionen im Markt belastend auf das Ergebnis aus.

ASTON MARTIN LAGONDA

hat dank einer guten operativen Entwicklung und günstiger Wechselkurse das erste Quartal mit rückläufigem Verlust beendet. Vor Steuern stand ein Fehlbetrag von 74,2 (Vorjahr: 111,6) Millionen Pfund, nachdem Finanzverbindlichkeiten in US-Dollar aufgrund des stärkeren britischen Pfund neu bewertet wurden, wie der britische Sportwagenhersteller mitteilte.

FLUTTER ENTERTAINMENT

hat dank einer robusten Entwicklung auf dem US-Markt seinen Umsatz im Jahresauftaktquartal verbessert. Der im FTSE-100-Index notierte Glücksspiel- und Wettkonzern setzte 2,41 Milliarden britische Pfund um nach 1,57 Milliarden Pfund im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für den US-Markt wies Flutter Entertainment Einnahmen von 908 (Vorjahr: 429) Millionen Pfund und für Großbritannien und Irland von 608 (519) Millionen Pfund aus.

HALEON

hat im ersten Quartal seinen Gewinn verbessert. Dank einer robusten Leistung in allen Kategorien und Bereichen kletterte der Vorsteuergewinn auf 542 Millionen britische Pfund von 465 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum.

HALEON/PFIZER

Pfizer will seine Anteile an dem britischen Consumer-Health-Unternehmen Haleon bald abstoßen. Pfizer werde innerhalb von Monaten damit beginnen, die Beteiligung an Haleon zu verkaufen, sagte Finanzchef Dave Denton der Financial Times. Dies soll "langsam und methodisch" geschehen, um Haleons Marktbewertung nicht zu beeinträchtigen. Der Pfizer-Anteil von 32 Prozent ist derzeit rund 10 Milliarden Pfund wert.

LLOYDS BANKING GROUP

hat nach einem unerwartet guten Ergebnis im Auftaktquartal die Prognose bestätigt. Der britische Finanzkonzern erwirtschaftete in den Monaten Januar bis März 2,26 Milliarden Pfund Gewinn vor Steuern, verglichen mit 1,54 Milliarden Pfund im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit übertraf Lloyds die Konsensschätzung von 1,95 Milliarden Pfund. Die Kosten stiegen auch angesichts geplanter strategischer Investitionen um 5 Prozent.

RYANAIR

hat im April mit 16,0 Millionen Passagieren 13 Prozent mehr befördert als im Vorjahresmonat mit 14,2 Millionen. Die Billig-Airline erklärte, wegen Streiks in Frankreich seien 650 Flüge gestrichen worden. Davon seien rund 118.000 Fluggäste betroffen gewesen.

STELLANTIS

hat im ersten Quartal auf Basis steigender Verkaufspreise und höherer Absatzzahlen den Umsatz erheblich gesteigert. Der Multimarken-Autokonzern verzeichnete Einnahmen von 47,2 Milliarden Euro - ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie er in Amsterdam mitteilte.

UNICREDIT

ist mit einem stärker als erwartetem Wachstum bei Ertrag und Gewinn ins neue Jahr gestartet und erhöht den Ausblick. In den ersten drei Monaten wies die Bank dank der höheren Nettozinserträge einen Gewinn von 2,06 Milliarden Euro aus, nach 274 Millionen Euro vor einem Jahr, als das Ergebnis durch Rückstellungen für Kreditausfälle im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft beeinträchtigt wurde.

