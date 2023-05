CONTINENTAL

hat sich als Teil seines angekündigten "kontrollierten" Rückzugs aus Russland von seinem Werk in Kaluga und damit von einem Großteil seiner Aktivitäten in dem Land getrennt. Das Werk, in dem rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt sind, wurde an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft. Die Transaktion sei von den Behörden genehmigt worden.

HENKEL

Chef Carsten Knobel geht von einem Verlust "im niedrigen dreistelligen Millionen"-Euro-Bereich aus dem Verkauf des Russland-Geschäfts aus. Aufgelaufene Währungskursverluste aus der Vergangenheit müssten nun verrechnet werden. "Die genauen Zahlen werden wir mit dem Halbjahresbericht ausweisen", bekräftigte Knobel gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

SIEMNES GAMESA

verkauft den 32-prozentigen Anteil an dem spanischen Turmspezialisten Windar Renovables an die britische Beteiligungsgesellschaft Bridgepoint. Ein Sprecher des Mutterkonzerns Siemens Energy bestätigte die Unterzeichnung eines Kaufvertrages, wollte aber zum Verkaufspreis keine Angaben machen.

MUTARES

will eine im März mit einer Laufzeit von vier Jahren begebene Anleihe im Volumen von 100 Millionen Euro möglicherweise um bis zu 50 Millionen Euro aufstocken. Zu diesem Zweck werden Gespräche mit interessierten Investoren arrangiert.

FORD

wird auf seinem Kapitalmarkttag am heutigen Montag unter anderem über seine jüngsten Liefervereinbarungen für Batterierohstoffe informieren. Die Ford Motor Co hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 jährlich mindestens zwei Millionen Elektrofahrzeuge zu produzieren. Darüber hinaus erhalten Investoren aktuelle Informationen zur Ford+-Strategie, einschließlich finanzieller Ziele und Leistungskennzahlen, sogenannter "Key Performance Indicators" (KPIs).

META

Die EU bestraft den Facebook-Konzern Meta offenbar wegen des Transfers von Nutzerinformationen in die USA. Meta Platforms müsse eine Geldbuße in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zahlen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Entscheidung soll offiziell am Montag bekanntgegeben werden.

NATWEST

weiter reduziert. Die Regierung hat mit dem Verkauf von 469,2 Millionen Aktien an Natwest selbst 1,26 Milliarden Pfund eingenommen. Die Beteiligung Londons an der Bank, die einst als Royal Bank of Scotland firmierte und während der Finanzkrise 2008 per Verstaatlichung gerettet werden musste, sinkt damit auf 38,6 von 41,4 Prozent.

RYANAIR

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Folgen der Pandemie abgeschüttelt und wieder einen Gewinn erzielt. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern trotz höherer Treibstoffkosten mit einem leichten Gewinnwachstum.

VOLVO

hat einen Großauftrag aus der Schweiz bekommen. Der Baustoffkonzern Holcim hat 1.000 Elektro-Lkw bestellt, die bis 2030 geliefert werden sollen.

