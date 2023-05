Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Mittwoch zu. Je näher das Erreichen der US-Schuldenobergrenze rückt, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit eingestuft, dass eben doch kein Kompromiss gefunden wird. Eine Einigung und eine Anhebung der Schuldenobergrenze ist weiterhin das wahrscheinlichste Szenario für die meisten Marktteilnehmer. Die Risikoausfallprämien (CDS) auf US-Staatsanleihen legen auf 62 zu, nachdem sie am Vortag noch bei 59 notiert haben.

DEUTSCHE BANK/CITIGROUP/HSBC/MORGAN STANLEY/RBC

Die Deutsche Bank und vier weitere Großbanken haben sich laut vorläufigen Untersuchungsergebnissen der britischen Wettbewerbsbehörde CMA im Anleihemarkt abgesprochen. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, haben die Institute - Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley und Royal Bank of Canada (RBC) - im Zeitraum 2009 bis 2013 gesetzeswidrig sensible Informationen zu britischen Staatsanleihen in Online-Chatrooms ausgetauscht. Die Deutsche Bank kommt im Rahmen einer Kronzeugenregelung ohne Strafe davon.

CTS EVENTIM

hat im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Nettogewinn kletterte laut Quartalsbericht auf 44 Millionen von 11 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie stieg das Ergebnis auf 0,46 Euro von 0,11 Euro.

EINHELL

hat das erste Quartal 2023 mit Umsatz- und Ergebniseinbußen abgeschlossen, sich aber zuversichtlich mit Blick auf das Gesamtjahr gezeigt. Wie Einhell mitteilte, verringerten sich die Erlöse von Januar bis März zwar auf 249,9 Millionen Euro von 292,3 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres, dennoch sei damit das zweitbeste Auftaktquartal der Unternehmensgeschichte erzielt worden.

MARKS & SPENCER

hat das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz- und Gewinnanstieg abgeschlossen und für November eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung angekündigt. Im am 1. April zu Ende gegangenen Berichtsjahr verdiente Marks & Spencer trotz des massiven Gegenwinds von der Kostenseite, der auf die Marge drückte, 475,7 Millionen Pfund vor Steuern nach 391,7 Millionen im Geschäftsjahr 2021/22. Der Umsatz legte auf 11,93 von 10,89 Milliarden Pfund zu.

MICHELIN

stellt seinen in den USA gemeinsam mit Sumitomo betriebenen Reifenvertrieb neu auf. Das Gemeinschaftsunternehmen TBC gibt sein Retail-Portfolio an Mavis Tire Express Service ab. Mit dem Verkauf könne sich TBC auf Großhandel, Distribution und das Franchise-Geschäft konzentrieren.

ITALIENISCHE AIRLINES/RYANAIR

Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) hat auch die Genehmigung staatlicher Corona-Hilfen für italienische Airlines für nichtig erklärt. Die EU-Kommission hätte ihr grünes Licht für die Zahlungen begründen müssen und habe dies nicht getan, erklärte das Gericht. Das EuG entschied so zum wiederholten Mal zu Gunsten der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, die in mehreren Ländern wegen Wettbewerbsverzerrungen geklagt hatte.

TOTALENERGIES

hat eine 20-prozentige Beteiligung an dem finnischen Start-up Ductor erworben. Laut Totalenergies hat Ductor eine innovative Technologie zur Verarbeitung von organischen Abfällen mit hohem Stickstoffgehalt entwickelt. Abfälle dieser Art sind normalerweise nur schwer für die Erzeugung von Biomethan zu verwenden.

