hat von der Bundeswehr einen Auftrag für 57 schwere Sattelzugmaschinen mit einem Auftragswert von über 50 Millionen Euro erhalten. Wie der im DAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, sollen die Schwerlasttransporter in den Jahren 2023 und 2024 ausgeliefert werden. Die Bestellung sei der letzte Abruf aus einem 2018 geschlossenen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 137 Transportern.

CASINO GUICHARD-PERRACHON

stimmt einem Verkauf einer Reihe von Filialen an einen Wettbewerber zu und leitet zudem ein Schlichtungsverfahren mit seinen Gläubigern ein. Das Unternehmen, das mit hohen Schulden und sinkenden Marktanteilen in ihrem Heimatmarkt zu kämpfen hat, erklärte, dass das Schlichtungsverfahren auf Anweisung des Handelsgerichts in Paris und mit Zustimmung der Gläubiger und Anleihegläubiger auf dem Weg gebracht werde.

CREDIT SUISSE

muss nach einem Gerichtsurteil den georgischen Geschäftsmann Bidzina Ivanishwili für einen Schaden von gut 900 Millionen Dollar entschädigen. Ein Gericht in Singapur stellte fest, die Bank habe versäumt, das Vermögen des Klägers zu schützen.

TESLA

Beim Elektroautohersteller Tesla hat es offenbar ein großes Datenleck gegeben. Das Handelsblatt berichtete, ihm seien insgesamt 100 Gigabyte vertrauliche Daten zugespielt worden, die aus den IT-Systemen Teslas stammen sollen. Darunter seien viele sensible und personenbezogene Informationen zu Kunden, Beschäftigten und Geschäftspartnern. Datenschutzbehörden aus Deutschland und den Niederlanden ermittelten bereits.

TWITTER

will den Verhaltenskodex der EU gegen Falschinformationen in Online-Netzwerken offenbar nicht mehr einhalten. Das Unternehmen von US-Milliardär Elon Musk habe der Europäischen Kommission seine Absicht mitgeteilt, aus dem freiwilligen Abkommen auszutreten, hieß es aus EU-Kreisen am Donnerstag. Offiziell wurde Brüssel demnach über die Entscheidung des Onlinekonzerns noch nicht informiert.

May 26, 2023 06:59 ET (10:59 GMT)