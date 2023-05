erweitert ihr Portfolio mit einer weiteren Transaktion. Wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte, übernimmt es über seine Tochtergesellschaft SGT Capital Pte Ltd in Singapur das deutsche Unternehmen Elatec, einen Entwickler und Anbieter von Lesegeräte-Hardware und -Firmware für die Benutzeridentifikation mit rund 150 Mitarbeitern.

MANZ

verändert seine seit mehreren Jahren bestehende Partnerschaft mit Customcells. Die Beteiligung von 40 Prozent an der Customcells Tübingen GmbH werde in einen Anteil an deren Muttergesellschaft Customcells Group getauscht, teilte der Maschinenbauer mit.

NESTLE

hat Anna Manz zum Chief Financial Officer berufen. Sie werde Nachfolgerin von Francois-Xavier Roger, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.

UNICREDIT

evaluiert eine Änderung seiner Struktur in Österreich und Slowenien. Wie das Institut mitteilte, hat es einen Prozess zur Prüfung einer Fusion einiger seiner Aktivitäten in den beiden Ländern eingeleitet. Sie soll bis zum dritten Quartal dauern.

UNILEVER

muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen. Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, will sich CFO Graeme Pitkethly Ende Mai 2024 von seinem Posten zurückziehen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)