bindet ihren Finanzvorstand für drei weitere Jahre. Wie das Spezialpharmaunternehmen mitteilte, wurde der Vertrag mit CFO Falk Neukirch, der seit dem 1. Oktober 2021 im Vorstand sitzt, bis zum 30. April 2026 verlängert.

NORDLB

hat ihren Verlust im ersten Quartal unter anderem dank geringerer Bewertungsverluste und Restrukturierungskosten eingegrenzt. Die Bank verzeichnete einen Vorsteuerverlust von 8 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 99 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Verlust von 15 Millionen nach 78 Millionen Euro zu Buche.

SIEMENS MOBILITY

wird auch weiterhin Züge der von TranspennineTrains betriebenen Class-185-Flotte in England warten. Der Servicevertrag für 51 Züge wurde um acht Jahre bis 2031 verlängert. Der Vertrag hat ein Volumen von 530 Millionen Euro.

CREDIT SUISSE

Die Aktie der Credit Suisse erfüllt nicht mehr die Kriterien für eine Notierung an der New York Stock Exchange (NYSE). Die Bank ist hierüber von der NYSE am 1. Mai informiert worden. Die im NYSE Listed Company Manual festgelegten Kriterien für die Aufrechterhaltung der Notierung sähen vor, dass börsennotierte Unternehmen über einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von mindestens 1,00 US-Dollar halten müssen.

SVENSKA HANDELSBANKEN

verkauft einen Teil ihres Geschäftes in Finnland für insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro an die finnischen Unternehmen S-Bank, Oma Savings Bank und Fennia Life Insurance Company. Das schwedische Kreditinstitut erhält im Gegenzug Barmittel in Höhe des tatsächlichen Nettoinventarwerts der Geschäfte, der sich im ersten Quartal 2023 auf rund 1,3 Milliarden Euro belief, zuzüglich einer maximalen Prämienzahlung von 8,5 Millionen Euro.

STELLANTIS

und der deutsch-australische Lithiumförderer Vulcan Energy Resources haben eine Vereinbarung zur Entwicklung neuer geothermischer Projekte am französischen Stellantis-Standort in Mulhouse geschlossen. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine verbindliche Eckpunktevereinbarung für die erste Phase des mehrphasigen Projekts. Dessen Ziel ist die Dekarbonisierung des Energiemixes in Mulhouse, wo die Modelle DS 7, Peugeot 308 und e-308, 508 und der neue 408 gebaut werden.

