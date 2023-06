hat ihr Firmenkundengeschäft neu aufgestellt. Der bisher eigenständige Verbundbereich, in dem das Geschäft der NordLB mit den Sparkassen gebündelt ist, wird mit dem Firmenkundenbereich der Bank unter neuer Leitung zusammengelegt.

LONZA

übernimmt für anfänglich 100 Millionen Euro das niederländische Biotech-Unternehmen Synaffix. Der schweizerische Chemie- und Pharmakonzern will sein Angebot im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) stärken. Synaffix gehört eine Technologieplattform zur ADC-Entwicklung für eine Reihe von zielgerichteten potenziellen Krebsbehandlungen. Erfolgsabhängig werden zusätzliche Zahlungen von bis zu 60 Millionen Euro fällig.

NOVARTIS

erhält die europäische Zulassung für das Mittel Cosentyx gegen bestimmte Hautentzündungen. Das biologische Medikament zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa (HS) habe in einer Studie nach vier Wochen eine rasche Linderung der Symptome bewirkt.

REMY COINTREAU

rechnet für das neue Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende März) mit rückläufiger Spirituosennachfrage in den USA. Umsatz und Rendite werden deshalb im Vergleich zum Vorjahr nur stabil erwartet. Der boomende Konsum nach der Pandemie in den USA gehe zurück, werde durch anziehende Nachfrage in den China aber ausgeglichen.

AMAZON

zahlt 30,8 Millionen US-Dollar und legt damit Überwachungsvorwürfe in den USA bei. Dem Online-Händler war vorgeworfen worden, unzulässigerweise die Alexa-Sprachaufzeichnungen von Kindern aufbewahrt und den Mitarbeitern seiner Videotürklingel-Einheit Ring erlaubt zu haben, Kunden zu überwachen.

CREDIT SUISSE

Die angeschlagene Großbank Credit Suisse hat die von der Schweiz im März garantierten milliardenschweren Liquiditätshilfen inzwischen abgelöst. "Die Bundesgarantien, die 100 Milliarden, sind per gestern zurückgezahlt worden", sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde.

META

Der Streit zwischen dem Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms und der Handelsaufsicht FTC erreicht eine neue Stufe. Der US-Konzern hat bei einem US-Bundesgericht beantragt, den Versuch der FTC zu blockieren, neue Sanktionen wegen mutmaßlicher Datenschutzverletzungen zu verhängen. Damit eskaliert ein Rechtsstreit, der jahrelange Vorwürfe gegen den Tech-Giganten wieder aufleben lässt.

