Der Fahrgastverband Pro Bahn hat von der Deutschen Bahn die Einrichtung eines Notfahrplans für den Fall neuer Streiks gefordert. Ein "Mindestangebot" würde immerhin verhindern, dass Reisende "stranden", sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes, Detlef Neuß, der Bild. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sei auf der anderen Seite in der Pflicht, einen Warnstreik rechtzeitig anzukündigen. Am besten wäre es natürlich, würden Unternehmen und Gewerkschaft ihre Verhandlungen fortsetzen.

PROSIEBENSAT1

Der tschechische Investor PPF hat seine Beteiligung an der Prosiebensat1 Media SE nach eigenen Angaben erneut erhöht. Der Gesellschaft seien nun mit direkter Beteiligung und Finanzinstrumenten 15,04 Prozent an Prosieben zuzurechnen, heißt es in einer Mitteilung der PPF Group. Anfang Mai war PPF noch auf insgesamt 13,1 Prozent gekommen.

THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS

will gezielt in den wachsenden Markt für zivile martime Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, zur Entsorgung von Altlasten oder zur Seevermessung einsteigen. Dazu wurde eine Geschäftseinheit mit dem Namen Nxtgen Engineering gegründet, teilte die Marinetechnik-Sparte des Ruhrkonzerns in Kiel mit. Nxtgen werde in Kürze als eigenständige Gesellschaft ausgegründet. Neue Hightech-Lösungen sollen hier "agil und anwenderorientiert entwickelt werden".

EXXON/CHEVRON

wollen in Algerien Erdgas fördern. Die US-Energieriesen führen fortgeschrittene Verhandlungen mit dem gasreichen nordafrikanischen Land, wie mit den Gesprächen vertraute Personen sowie der algerische Energieminister Mohamed Arkab erklärten. "Ich dränge Sonatrach", sagte Arkab, die staatliche algerische Öl- und Gasgesellschaft. Schon zum Jahresende könnte ein Vertrag über Bohrlizenzen für Erdgas und die algerischen Schiefergasreserven stehen, die als die drittgrößten der Welt gelten.

TWITTER

Die Social-Media-Plattform Twitter muss sich eine neue Führungskraft für den Bereich Vertrauen, Sicherheit sowie Moderation von Inhalten suchen. Ella Irwin, die Leiterin der Abteilung, kündigte ihren Rücktritt an. Einen Grund für ihre Entscheidung nannte sie nicht. Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 07:17 ET (11:17 GMT)