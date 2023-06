hat seinen Pkw-Absatz im Mai um 31 Prozent auf 60.398 Fahrzeuge gesteigert, nachdem im Vorjahr Probleme in der Lieferkette die Verkaufszahlen bremsten. In Europa kletterten die Verkäufe um 40 Prozent, in China um 49 Prozent und in den USA um 14 Prozent, wie der schwedische Autohersteller mitteilte, der mehrheitlich der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehört. 18 Prozent aller verkauften Fahrzeuge waren vollelektrisch.

US-BANKEN

Die US-Bankenaufseher wollen Informanten zufolge noch im laufenden Monat deutlich höhere Kapitalanforderungen für große Banken vorschlagen. Den geplanten Änderungen zufolge könnten die Eigenkapitalanforderungen bei Großbanken um etwa 20 Prozent steigen. Auch könnten sie ausgeweitet werden auf Institute mit einer Bilanzsumme von mindestens 100 Milliarden Dollar. Damit würde die bestehende Schwelle von 250 Milliarden Dollar, für die die Aufsichtsbehörden ihre strengsten Regeln reserviert haben, effektiv gesenkt.

===

