startet den Prozess für die lange geplante Börsennotierung der Wasserstoff-Tochter Nucera. Wenn der Kapitalmarkt mitspielt, soll die Nucera-Aktie noch vor der Sommerpause im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden, wie die Tochtergesellschaft des Industriekonzerns in Dortmund mitteilte. Zwischen 500 und 600 Millionen Euro sollen Nucera mit der Platzierung von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung zufließen.

WACKER CHEMIE

investiert mehr als 300 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Polysilicium in Halbleiterqualität sowie in Forschung und Innovation.

ABB

baut sein Portfolio an Smart-Home-Technologien mit einen kleineren Übernahme in Deutschland aus. ABB kauft laut eigener Mitteilung die Münchener Eve Systems. Mehr als die Hälfte der Produkte von Eve ziele darauf ab, Haushalte beim Energiemanagement zu unterstützen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt. Die

CREDIT SUISSE/UBS

Die Übernahme der Krisenbank Credit Suisse durch die UBS ist vollzogen. "Dies ist der Beginn eines neuen, historischen Kapitels", heißt es in einem am Montagmorgen in der Neuen Züricher Zeitung veröffentlichten Schreiben der Schweizer Großbank, in dem sie die formelle Fusion bestätigte.

GEORG FISCHER AG

will sich für 2,1 Milliarden Euro in Finnland verstärken. Wie der Schaffhausener Hersteller von Rohrleitungssystemen mitteilte, bietet er 28,85 Euro je Aktie für die finnische Uponor.

NOVO NORDISK

will umgerechnet 2,13 Milliarden Euro in die Erweiterung einer dänischen Produktionsanlage für pharmazeutische Wirkstoffe investieren. Damit will der dänische Pharmakonzern laut Mitteilung sein künftiges Portfolio im Bereich schwerer chronischer Krankheiten ausbauen.

NASDAQ

erwirbt für 10,5 Milliarden US-Dollar den Bankensoftwarehersteller Adenza. Wie Nasdaq mitteilte, ist die Transaktion ein Bar- und Aktiendeal. Verkäufer ist das Private-Equity-Unternehmen Thoma Bravo, das im Gegenzug eine Beteiligung an der Nasdaq erhalten soll.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2023 07:21 ET (11:21 GMT)