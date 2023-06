kooperiert mit dem Netzwerkausrüster Ericsson, dem Telekomkonzern O2 Telefonica und dem Funkmastbetreiber Vantage Towers, um Bahnreisenden ein superschnelles Internet anzubieten. Die drei Unternehmen entwickeln gemeinsam ein Konzept, wie in Deutschland eine umfassende 5G-Mobilfunkinfrastruktur entlang der Gleise aufgebaut werden kann, wie der Staatskonzern mitteilte.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

kauft eigene Anleihen zurück. Der Immobilienfinanzierer hat nach eigenen Angaben beschlossen, einen Teilrückkauf für die drei "Senior Preferred"-Anleihen mit den internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) "DE000A2NBKK3", "DE000A3T0X97" und "DE000A3T0X22" sowie den öffentlichen Pfandbrief mit der ISIN "DE000A1R06C5" gegen Barzahlung anzubieten.

OETKER-GRUPPE

ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Das Unternehmen profitierte von Preissteigerungen und dem Wachstum der digitalen Geschäftsmodelle wie dem Online-Supermarkt Flaschenpost. Im laufenden Jahr setzt der Konzern, der keine Ergebniszahlen mitteilte, vor allem auf organisches Wachstum.

SÜDZUCKER

Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung von Südzucker. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit Baa3 bestätigt.

ASTRAZENECA

hat in China die Zulassung für das Medikament Soliris (Eculizumab) für Erwachsene zur Behandlung der neurologischen Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (gMG) erhalten. Dies ist nach Angaben des Pharmakonzerns die dritte Zulassung in China für die Behandlung seltener Krankheiten.

HSBC

gibt ihr Privatkundengeschäft und Wealth Management in Neuseeland auf. Wie die Bank mitteilte, ist das das Ergebnis einer strategischen Überprüfung. Weitere Investitionen in das Geschäft seien angesichts des sich ändernden Umfelds und der Skalierbarkeit nicht mehr zu rechtfertigen.

MFE-MEDIAFOREUROPE

rechnet mit einer Zulassung seiner Stammaktien der Klasse A an den spanischen Börsen am Mittwoch. Die europäische Mediengruppe, die Anfang des Jahres einen Zusammenschluss mit ihrer früheren spanischen Tochtergesellschaft Mediaset Espana vollzog, erklärte in ihren Fusionsunterlagen, dass sie innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Fusion eine Börsennotierung in Spanien beantragen werde. Die A-Aktien des Unternehmens haben weniger Stimmrechte als die B-Aktien.

PERNOD RICARD

erwirbt einen kanadischen Hersteller von alkoholhaltigen Dosengetränken fast vollständig und verstärkt damit sein Engagement auf dem schnell wachsenden Markt für trinkfertige Mix-Getränke. Der französische Spirituosenkonzern übernimmt über die mehrheitlich von ihm kontrollierte kanadische Tochtergesellschaft Corby Spirit and Wine eine 90-prozentige Beteiligung an der Ace Beverage Group (ABG).

GOOGLE

Die Kartellbehörden der Europäischen Union wollen offenbar im Rahmen einer neuen Kartellbeschwerde, wie bereits die US-Wettbewerbshüter zuvor, eine Zerschlagung von Googles Werbetechnologie-Geschäft (Ad-Tech) anschieben. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte die Europäische Kommission bereits am Mittwoch eine formelle Kartellbeschwerde gegen Google einreichen und die Auffassung vertreten, dass der Konzern seine Rolle als einer der größten Makler, Anbieter und Online-Auktionär von digitalen Anzeigen auf Websites und Apps von Drittanbietern missbrauche.

HOME DEPOT

hat seine vor einem Monat gesenkte Jahresprognose bestätigt. Anlass war der Investorentag des Konzerns. Sobald sich der Markt stabilisiert, will das Unternehmen zu einem Wachstum von 3 bis 4 Prozent zurückkehren.

