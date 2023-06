Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet mit einer baldigen Genehmigung der Europäischen Kommission für die milliardenschwere staatliche Beihilfe für die klimafreundlichere Produktion des Stahlkonzerns Thyssenkrupp. Es geht bei der Dekarbonisierung der Stahlproduktion des Konzerns um das Projekt "tkH2steel".

BAYWA

hat mit der Schweizer Meyer Burger Technology AG einen Abnahmevertrag für Solarmodule aus US-Produktion geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet sich Baywa, über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,25 Gigawatt an Hochleistungs-Modulen aus dem US-Werk von Meyer Burger in Goodyear, Arizona, zu beziehen.

DEUTSCHE BAHN

Wegen Streiks bei der Deutschen Bahn könnten Fahrgäste alternative Verkehrsmittel wie Fernbusse ausprobieren und dauerhaft auf diese Konkurrenz umsteigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter Beteiligung von Forschern des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Diese wertete den größten Bahnstreik im deutschen Schienennetz im Herbst 2014 aus.

HEIDELBERGER DRUCK

Heidelberger Druckmaschinen hat im abgelaufenen Jahr Gewinn und Umsatz gesteigert und dabei auch von Preiserhöhungen profitiert. Die endgültigen Zahlen waren marginal besser als die vorläufigen. Für das laufende Jahr gibt der Druckmaschinenhersteller eine vorsichtige Prognose.

PROSIEBEN

Der im Zuge der strategischen Neupositionierung anstehende Stellenabbau bei der Prosiebensat1 Media SE wird deutlich umfassender ausfallen als bei früheren Maßnahmen. "Die Restrukturierungsmaßnahme wird signifikant größer sein als bei vorherigen Runden", sagte Vorstandschef Bert Habets in einem Pressegespräch in Frankfurt. Genauere Angaben machte er nicht. Er verwies auf die noch laufenden Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern.

PUMA

stellt seine globale Marketingorganisation neu auf. Damit will der Sportartikelhersteller seine Marke weiter stärken. Künftig werde die globale Marketingorganisation in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach angesiedelt sein, um eine bessere und schnellere Abstimmung mit den globalen Produktfunktionen, der globalen Go-to-Market-Funktion und der Kreativdirektion des Unternehmens zu ermöglichen.

SÜSS MICROTEC

bekommt im Herbst wieder einen regulären Vorstandschef. Der Aufsichtsrat des Unternehmens berief Burkhardt Frick zum 11. September in dieser Funktion in den Vorstand. Frick kommt vom niederländischen Halbleiter-Equipment-Hersteller ASML, wo er aktuell als Vice President Corporate Marketing tätig ist.

WACKER NEUSON

will mit seiner neuen Unternehmenstrategie "Strategie 2030" den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen und langfristig Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf 4 Milliarden Euro wachsen, nach 2,25 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll von 9,0 Prozent 2022 in den kommenden Jahren auf nachhaltig über 11 Prozent steigen. Für das Nettoumlaufvermögen wird eine Quote von 30 Prozent angestrebt.

AIRBUS

hat seine 20-Jahres-Prognose für die weitweiten Flugzeugauslieferungen angesichts einer besseren Nachfrage angehoben. Der Flugzeugbauer prognostiziert, dass es bis 2042 einen branchenweiten Bedarf für 40.850 neue Passagier- und Frachtflugzeuge geben wird. Davon dürften 8.220 Großraummaschinen und 32.630 Schmalrumpfflugzeuge sein, wie etwa der Airbus A320neo oder die Boeing 737 Max. Im vergangenen Jahr hatte Airbus die weltweiten Flugzeugauslieferungen in 20 Jahren auf 39.490 geschätzt.

CASINO

Der strauchelnde französische Einzelhandelskonzern Casino Guichard-Perrachon soll eine milliardenschwere Finanzspritze bekommen. Das Unternehmen könnte von mehreren Unternehmern und anderen Investoren mit 1,1 Milliarden Euro gestützt werden. Das Angebot entspricht der früheren Offerte des Aktionärs und Investors Daniel Kretinsky. Die Casino-Aktie gewinnt am Vormittag 17 Prozent.

CREDIT SUISSE

verliert den Finanzvorstand ihres Schweiz-Geschäfts. Wie die Bank mitteilte, verlässt Antoine Boublil das Unternehmen zum Januar 2024. Er heuert beim Schweizer Finanzdienstleister Leonteq als CFO an.

GOOGLE

hat Ärger mit der EU-Kommission wegen seiner Werbetechnologie. Wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten, haben sie das US-Unternehmen über ihre vorläufige Auffassung informiert, dass es den Wettbewerb im Bereich der Technologien für Online-Werbung (Adtech) verzerrt und damit gegen EU-Kartellvorschriften verstößt. Die Kommission ist der Ansicht, dass die Bedenken nur durch die Veräußerung eines Teils der Dienste von Google ausgeräumt werden können.

MICROSOFT/ACTIVISION

Ein US-Bundesrichter hat am späten Dienstag einem Antrag der US-Kartellbehörde FTC stattgegeben, die milliardenschwere Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft vorübergehend zu blockieren.

PROSUS

rechnet wegen sinkender Ergebnisbeiträge seiner Portfoliounternehmen, besonders beim chinesischen Tech-Riesen Tencent, im Geschäftsjahr 2022/23 mit einem rückläufigen Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 21 bis 28 Prozent oder 50 bis 68 Cent. Die niederländische Investmentgruppe bezifferte den Rückgang der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen laut eigenem Trading Update auf rund 4,1 Milliarden Dollar. Die wichtigste Beteiligung, Tencent, sei vom Corona-Lockdown in China besonders getroffen worden.

SHELL

hat angekündigt, die Ausschüttungen an seine Aktionäre zu erhöhen und die Investitionen zu kürzen. Künftig sollen 30 bis 40 Prozent des operativen Cashflows ausgeschüttet werden, statt wie bisher 20 bis 30 Prozent. Die Dividende je Aktie soll ab dem zweiten Quartal um 15 Prozent steigen. Darüber hinaus kündigte der Konzern an, in der zweiten Jahreshälfte einen Aktienrückkauf im Volumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar zu starten.

TOYOTA

Die Toyota-Aktionäre haben den langjährigen Konzernchef Akio Toyoda wieder in das Board gewählt. Damit haben sie den Druck einiger Investorengruppen in den USA und Europa wegen Toyodas Strategie zu Elektrofahrzeugen zurückgewiesen.

VODAFONE

will mithilfe eines Partners Synergien in seinem britischen Geschäft heben. Der Konzern hat eine Vereinbarung mit der CK Hutchison Group Telecom Holdings aus Hongkong geschlossen, die jeweiligen britischen Telekommunikationsgeschäfte Vodafone UK und Three UK in einem von Vodafone dominierten Gemeinschaftsunternehmen zusammenzuführen.

