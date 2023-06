wird in diesem Jahr Investitionen für insgesamt 2 Milliarden Euro in Angriff nehmen, um sein Wachstum zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Vornehmlich fließe das Geld in neue Produktionskapazitäten, aber auch in Innovationseinrichtungen und Ausbildungszentren, wie der Technologiekonzern in München mitteilte

muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie die Metro AG mitteilte, scheidet CFO Christian Baier zum 30. September aus. Baier "möchte sich anderen beruflichen Aufgaben zuwenden". Das Unternehmen habe einen Suchprozess für die Nachbesetzung initiiert.

hat angesichts der bisher guten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr die Mittelfristziele für 2025 angehoben. Unter anderem will der Modekonzern nun 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro erreichen, nachdem er das ursprüngliche Ziel von 4 Milliarden Euro schon im laufenden Jahr 2023 anpeilt, also zwei Jahre früher als in der ursprünglichen Planung.

hat einen Auftrag für die Errichtung einer Stromverbindung zwischen Frankreich und Spanien erhalten. Der Auftragswert für zwei Unternehmen des Konzerns liegt laut Mitteilung bei rund 300 Millionen Euro.

arbeitet mit dem chinesischen Kupferkonzern Jiangxi bei der Kupferproduktion zusammen, um nachhaltige Wertschöpfungsketten über die eigenen Bergbauaktivitäten hinaus zu schaffen. Anglo American unterzeichnete nach Angaben vom Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung mit der Jiangxi Copper Company. Die beiden Unternehmen wollen zusammenarbeiten, um eine "größere Sicherheit" bei der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Kupfer zu gewährleisten

