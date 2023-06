Der für das Schienennetz verantwortliche Vorstand der Deutschen Bahn, Berthold Huber, rechnet in den kommenden Monaten mit starken Beeinträchtigungen für die Fahrgäste. Grund seien umfangreiche Sanierungsarbeiten am Bahnnetz mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr, sagte Huber den Magazinen Stern und Capital. "Erstmal wird es mühsamer, bevor es gut wird. Anders geht es nicht."

NUCERA

Angesichts der erwarteten starken Marktnachfrage nach grünem Wasserstoff hat ein weiteres Unternehmen bei Thyssenkrupp Nucera Wasserelektrolyseure mit einer Gesamtleistung im hohen dreistelligen Megawatt-Bereich reserviert. Dies sei nach der schwedischen H2 Steel die zweite geschlossene Reservierungsvereinbarung, teilte die Thyssenkrupp-Tochter in Dortmund mit, die in Kürze an die Börse gebracht werden soll. Die Firma sei aus Nordamerika, Namen und Details nannte Nucera jedoch nicht.

SGL CARBON

begibt Wandelschuldverschreibungen in Höhe von ca. 120 Millionen Euro. Die nicht nachrangigen und nicht besicherten Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht werden in einem beschleunigten Bookbuildingverfahren ausschließlich institutionellen Investoren angeboten, wie der Hersteller von Produkten aus Spezialgraphiten und Carbonfasern mitteilte. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen.

OMV

beteiligt sich an der Erschließung eines Erdgasfeldes. Nach Angaben des österreichischen Konzerns wird das Energieunternehmen OMV Petrom, an dem die OMV AG 51 Prozent hält, mit dem rumänischen Erdgaslieferanten Romgaz in einer 50/50-Partnerschaft das Erdgas-Produktionsentwicklungsprojekt Neptun Deep durchführen. Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer soll laut OMV eines der größten Erdgasprojekte in der Europäischen Union werden.

GOOGLE

Das Bundeskartellamt erwägt, Google verschiedene nach Auffassung der Behörde wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen im Auto-Infotainment-Bereich zu untersagen. "Eine Reihe von Googles Praktiken bei der Lizensierung von Diensten für Infotainmentsysteme in Fahrzeugen sind nach derzeitiger Auffassung nicht mit den neuen Regeln des 19a GWB vereinbar", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

DE BEERS

hat mit Rohdiamanten im fünften Zyklus deutlich weniger umgesetzt als im gleichen Zyklus des Vorjahres. Die Einnahmen seien von 657 Millionen auf einen vorläufigen Wert von 450 Millionen Dollar gefallen, teilte die Muttergesellschaft Anglo American mit. Auch gegenüber dem vorherigen vierten Zyklus ging der Umsatz zurück: Hier waren es noch 479 Millionen Dollar gewesen.

SOFTBANK

-Chef Masayoshi Son will sich künftig verstärkt der künstlichen Intelligenz (KI) widmen. "Es ist an der Zeit, dass wir in die Gegenoffensive gehen", sagte Son auf der Hauptversammlung des japanischen Technologiekonzerns. "Ich möchte, dass Softbank die KI-Revolution anführt."

===

June 21, 2023