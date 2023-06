untersucht das Nierenmedikament Finerenon auch bei Patienten mit dem selteneren Typ-1-Diabetes. Eine entsprechende klinische Phase-III-Studie an 220 zuckerkranken Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung wurde jetzt gestartet. Nachgewiesen werden soll dabei, dass das unter dem Namen Kerendia vertriebene Medikament das Fortschreiten der Nierenerkrankung verlangsamen kann. Bisher gibt es laut Professorin Janet McGill von der Washington University, die Co-Vorsitzende des Leitungsausschusses der Studie ist, nur "sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten".

MERCK KGaA

verhandelt laut einem Agenturbericht mit der chinesischen Global New Material International Holdings Ltd. über den Verkauf seines Pigmentgeschäfts. Die in Hongkong börsennotierte Global New Material, die Pigmente unter dem Markennamen Chesir vertreibt, habe ein verbindliches Angebot für die Merck-Sparte abgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Finanzierungsmöglichkeiten für den potenziellen Kauf seien bereits erörtert worden. Ein möglicher Deal könne das Pigmentgeschäfts mit fast 1 Milliarde Euro bewerten.

EINHELL

wird im ersten Halbjahr voraussichtlich einen Umsatz unter Vorjahr und eine Marge bestenfalls auf Vorjahresniveau erzielen. So rechnet die Einhell Germany AG in den ersten sechs Monaten mit einem Umsatz von 520 Millionen Euro nach 564 Millionen im Vergleichszeitraum. Die Vorsteuermarge wird bei 8 bis 8,5 Prozent gegenüber 8,5 Prozent im Vorjahr gesehen.

KLÖCKNER

und die GMH-Tochter Georgsmarienhütte haben ihre Zusammenarbeit in Bezug auf CO2-reduzierten Stahl ausgeweitet. Damit wollen beide Unternehmen die Verfügbarkeit des Stahls erhöhen, die hohe Nachfrage bedienen und ihre Kunden beim Erreichen der Klimaziele unterstützen.

OHB

hat Verträge über Antriebssubsysteme für zwei Missionen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus erhalten. Die Tochtergesellschaft OHB Sweden wurde von Thales Alenia Space als Unterauftragnehmerin für Entwicklung, Integration, Test und Lieferung von Monopropellant-Antriebssubsystemen für die Missionen CHIME und ROSE-L ausgewählt. Die entsprechenden Verträge beziehen sich auf zwei Satelliten für jede Mission, mit einer Option für jeweils einen dritten.

RHEINMETALL

hat aus Nordamerika zwei weitere Aufträge zur Lieferung von Brennstoffzellenkomponenten erhalten. Die Gesamtauftragssumme für die beiden Aufträge für Kathoden- und Absperrventile liegt "im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". Der Auftragseingang sei im Mai eingebucht worden.

TALANX

investiert erstmals in Energie aus Wasserkraft. Das Unternehmen investiert es über die Ampega Asset Management in die Grünstromproduktion eines Portfolios aus 15 Wasserkraftwerken an drei schwedischen Fluss-Systemen. Das Transaktionsvolumen des auf 15 Jahre angelegten Power Purchase Agreements (PPA) beläuft sich auf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

AEGON

peilt bis 2025 ein Wachstum beim Free Cashflow im Konzern auf rund 800 Millionen von 600 Millionen Euro in diesem Jahr an. Zudem will der niederländische Konzern die operative Kapitalgenerierung aus den Sparten von mindestens 1,0 Milliarden in diesem Jahr auf rund 1,2 Milliarden Euro verbessern. Darüber werde eine Dividendenerhöhung auf 0,40 von erwarteten 0,30 Euro je Aktie in diesem Jahr angestrebt.

IBERDROLA

kauft für 3 Millionen Euro einen 12,8-prozentigen Anteil am dem norwegischen Wärmebatterie-Unternehmen Kyoto Group. Zuvor hatte Spirax-Sarco Engineering erklärt, für 3 Millionen britische Pfund einen Anteil von 15 Prozent an Kyoto zu übernehmen.

ROYAL KPN

erwirbt für rund 200 Millionen Euro das niederländische Geschäft von Youfone. Das niederländische Telekommunikationsunternehmen will damit seine Position auf dem Mobilfunk- und Breitbandmarkt stärken. Youfone, ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Rotterdam, das bereits mehr als 540.000 Kunden im KPN-Netz hat, werde weiterhin separat operieren, um die Kontinuität zu gewährleisten.

