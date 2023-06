Für den Triebwerkshersteller MTU hat sich die Paris Airshow gelohnt und Aufträge im Wert von über einer Milliarde US-Dollar eingebracht. "Diese Summe zeigt einmal mehr den enormen Bedarf unserer Branche - und die starke Positionierung der MTU. Die große Nachfrage nach modernen Flugzeugen mit kraftstoffsparenden Antrieben ist deutlich zu spüren", sagte Lars Wagner, Vorstandsvorsitzender der MTU Aero Engines AG.

SIEMENS ENERGY

Die Führung von Siemens Energy stellt das Windenergiegeschäft auch angesichts der jüngsten Qualitätsprobleme bei der Tochter Gamesa nicht grundsätzlich in Frage. Er sehe nicht, warum man für den Windanlagenhersteller kein ausbalanciertes Risiko-Chancen-Profil schaffen könne, sagte Vorstandschef Christian Bruch in einer Telefonpressekonferenz. Natürlich sei das "bitter für uns", den Kapitalmarkt erneut mit einer Gewinnwarnung zu überraschen. Aber für die Energiewende brauche es die Windenergie als Komponente, fügte er hinzu.

THYSSENKRUPP NUCERA

Die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp wird bei der anstehenden Börsennotierung mit bis zu 2,7 Milliarden Euro bewertet. Wie der Konzern mitteilte, liegt die Preisspanne je Nucera-Aktie bei 19,00 bis 21,50 Euro. Angeboten werden sollen vom 26. Juni bis 5. Juli gut 30,26 Millionen Aktien. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von 500 Millionen bis 566 Millionen Euro. Die Gesamtbewertung liege bei 2,4 Milliarden bis 2,7 Milliarden Euro. Der erste Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sei für den 7. Juli geplant.

VIESSMANN

Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Verkauf der Wärmepumpen-Sparte des hessischen Heizungsbauers Viessmann nach Informationen von Dow Jones Newswires an den US-Konkurrenten Carrier Global genehmigt. Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Das Ministerium hat das Investitionsvorhaben geprüft und Viessmann eine "sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung" erteilt, erfuhr Dow Jones. "Diese wird unter der Maßgabe erteilt, dass die durch Erwerbsparteien vereinbarten Standortsicherungsklauseln eingehalten werden", hieß es von Beteiligten.

ZEAL NETWORK,

Online-Anbieter von Lotterieprodukten, steigt in Deutschland in ein neues Marktsegment ein. Über die Webshops der Tochtergesellschaft Lotto24 AG könnten Interessierte ab sofort auf ein Startangebot von Online-Games zugreifen, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Bereits im April hatte die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) die Erlaubnis zum Angebot von Online-Games erteilt.

ENI

und Var Energi übernehmen fast das gesamte Geschäft der Neptune Energy Group für rund 4,9 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Die italienische Eni teilte mit, sie wolle das globale Portfolio des in London ansässigen Öl- und Gaskonzerns - ohne das deutsche und norwegische Geschäft - für 2,6 Milliarden Dollar inklusive Schulden übernehmen. Var Energi mit Sitz in Oslo werde in einer separaten Transaktion die norwegischen Aktivitäten von Neptune für rund 2,3 Milliarden Dollar einschließlich Schulden erwerben. Eni ist mit 63 Prozent an Var Energi beteiligt.

GSK

hat sich zur Beilegung eines drohenden Rechtsstreits mit dem Kläger James Goetz im Zusammenhang mit dem Mittel gegen Sodbrennen Zantac geeinigt. Das Unternehmen erklärte, die Beilegung bedeute nicht, dass man die Haftung in dem Fall anerkenne und man werde sich weiterhin "auf der Grundlage der Fakten und der Wissenschaft in allen anderen Zantac-Fällen" verteidigen.

CELANESE

verkauft die Mehrheit an seinem vor allem für Süßstoffe bekannten Geschäft der Marke Nutrinova an die japanische Mitsui & Co. Beide Firmen werden laut Mitteilung das Geschäft als Gemeinschaftsunternehmen weiterführen. Für einen Anteil von 70 Prozent zahle Mitsui 472,5 Millionen US-Dollar.

META

Als Reaktion auf einen neuen Gesetzentwurf zu Onlinenachrichten in Kanada will US-Online-Konzern Meta dort künftig Beiträge von Medien auf seinen Plattformen blockieren. "Wir bestätigen, dass für Nutzer in Kanada Nachrichteninhalte auf Facebook und Instagram nicht mehr verfügbar sein werden", teilte Meta am Donnerstag mit.

