Nach der auf den Weg gebrachten finanziellen Sanierung von Leoni hat Hans-Joachim Ziems sein Amt als Chief Restructuring Officer per Ende Juni 2023 wieder abgeben und ist plangemäß aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ziems habe mit seinem Team in den vergangenen Monaten entscheidend dazu beigetragen, für Leoni mit den Finanzierungspartnern ein Restrukturierungskonzept zu vereinbaren, mit dem das Unternehmen finanziell zur Stabilität zurückkehre, teilte der Konzern am Montag mit

verhandelt mit Schneider Electric über den Verkauf von Ecoact und seinen Tochtergesellschaften für eine ungenannte Summe. Das französische Computer- und Informationstechnologieunternehmen erklärte, es wolle 100 Prozent seiner Klimaberatung an das französische Unternehmen für Energie und digitale Automatisierung verkaufen, um seinen Veräußerungsplan abzuschließen. Ecoact erwirtschaftete in seinem Geschäftsjahr 2022 rund 70 Millionen Euro und beschäftigt derzeit etwa 400 Mitarbeiter, so Atos. Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen

Die dänische Royal Unibrew kauft von Heineken den Erfrischungsgetränkehersteller Vrumona für 300 Millionen Euro. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen stellt eine Reihe von Eigenmarken wie Royal Club, Sisi, Sourcy, Sourcy Vitamin Water sowie Partnermarken wie 7 Up, Pepsi und Rivella her, wobei der Großteil des Produktportfolios dem Segment ohne/mit wenig Zucker und Kalorien angehört.

braucht wohl für die Übernahme der Credit Suisse keine Steuermittel. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dürfte die UBS Group im nächsten Monat bekannt geben, dass sie für die Notübernahme der Credit Suisse nicht auf die Finanzierung durch den Schweizer Steuerzahler angewiesen sein werde. Die Schweizer Regierung hatte der UBS 9 Milliarden Schweizer Franken gewährt, um mögliche Verluste aus der Übernahme zu decken.

SPD-Chefin Saskia Esken hat mit scharfer Kritik auf die neuen Lesebeschränkungen bei Twitter reagiert. "Mit seiner wenig durchdachten, aber folgenreichen Entscheidung, den Zugriff auf Nachrichten massiv zu beschränken, legt der amerikanische Superreiche Elon Musk erneut die Axt an Twitter", sagte Esken dem Handelsblatt vom Montag.

July 03, 2023 07:16 ET (11:16 GMT)