hat den neuen schwedischen Elektro-Lkw-Hersteller Volta Trucks als Kunden gewonnen. Die ZF-Sparte Commercial Vehicle Solutions (CVS) schloss mit Volta Trucks eine langfristige Vereinbarung zur Lieferung von Komponenten und Systemen für dessen erstes Lkw-Modell Volta Zero, darunter Brems-, Federungs- und Lenksysteme, wie die ZG Group mitteilte. Das Produktportfolio von ZF unterstütze Volta Trucks bei einem raschen Markteintritt.

CASINO

Die Aktie des französischen Lebensmittelhändlers Casino ist am Mittwoch in der Spitze um mehr als 40 Prozent eingebrochen, nachdem der verschuldete Konzern mitteilte, das zwei Vorschläge zur Stärkung seiner Kapitalbasis den bestehenden Aktionären Verlust beschweren würden. Die Casino-Aktie notiert gegen Mittag mit 3,22 Euro knapp 30 Prozent im Minus.

VOLVO CARS

hat seinen Pkw-Absatz im Juni um 33 Prozent auf 66.379 Fahrzeuge gesteigert, nachdem im Vorjahr Probleme in der Lieferkette die Verkaufszahlen gebremst hatten. In Europa kletterten die Verkäufe um 70 Prozent und in den USA um 53 Prozent, wie der schwedische Autohersteller mitteilte, der mehrheitlich der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehört. In China gingen die Verkäufe allerdings um 7 Prozent zurück.

GOOGLE

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat davor gewarnt, dass durch das Datensammeln die große Plattform Google gegenüber anderen Digitalunternehmen unüberwindbare Wettbewerbsvorteile im Online-Markt gewinnen könnte. Das DIW forderte daher eine frühzeitige Regulierung, bei der Unternehmen zum Teilen ihrer gesammelten Daten verpflichtet werden. Denn bei einem kaum einholbaren Vorteil im Online-Markt könnte der Markt für technische Innovationen oder nutzungsfreundlichere Angebote verschlossen bleiben, so das DIW.

UNITED PARCEL SERVICE (UPS)

steht ein Streik in Haus. Die Gewerkschaft, die mehr als 340.000 UPS-Beschäftigte in Nordamerika vertritt, erklärte die aktuellen Tarifgespräche mit dem in Atlanta beheimateten Unternehmen für gescheitert. Damit seien die Voraussetzungen für einen massiven Streik Ende Juli gegeben, hieß es.

FOXCONN

hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Insbesondere im Juni sank der Umsatz kräftig, was der Konzern, der für Apple iPhones zusammenbaut, unter anderem mit einer Schwäche im Smartphone-Segment begründete. Für das dritte Quartal ist Foxconn zuversichtlich

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 07:14 ET (11:14 GMT)