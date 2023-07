will seine Produktion im Werk Gifhorn in Ostniedersachsen bis 2027 wegen der "im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähigen Kostenstruktur vor Ort" komplett einstellen. Insgesamt 900 Mitarbeiter werden davon betroffen sein, Continental will sich aber darum bemühen, diese an andere Unternehmen in der Region zu vermitteln und Fremdfirmen an dem Standort anzusiedeln, wie der Konzern in Hannover mitteilte.

VOLKSWAGEN

wird im Juli in Austin im US-Bundesstaat Texas erstmalig autonom fahrende Autos auf öffentlichen Straßen testen. Wie Volkswagen am Donnerstag mitteilte, wird das Testprogramm im Juli mit zwei Fahrzeugen beginnen und bis zum Ende des Jahres auf eine Flotte von 10 ID. Buzz-Elektrotransportern erweitert. Das Programm soll in den nächsten drei Jahren auf ein größeres Gebiet in Austin ausgeweitet werden und schließlich in mindestens vier weiteren US-Städten umgesetzt werden. Bis 2026 will der Konzern autonom fahrende Volkswagen in Austin regulär auf den Markt bringen.

HELMA EIGENBAU

Die Banken lassen den unter einem geschäftlichen Einbruch leidenden Massivhaus-Anbieter Helma Eigenheimbau nicht fallen. Nach längeren Verhandlungen sei mit den wesentlichen Finanzierungspartnern jetzt eine Vereinbarung zur künftigen Finanzierung geschlossen worden, teilte das Unternehmen in Lehrte bei Hannover mit. Konkret gehe es dabei um Tilgungs- und Kündigungsrechte bei bestehenden Kreditlinien, hieß es ohne Nennung von Details.

INDUS

setzt seine Strategie fort und verkauft planmäßig ein Unternehmen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen. Wie der Konzern mitteilte, wird die Schäfer-Gruppe an ein Beteiligungsvehikel der Callista Portfolio Holding mit Sitz in München abgegeben. Einen Kaufpreis nannte Indus nicht. Mit gut 170 Mitarbeitenden realisiert die Schäfer-Gruppe laut Indus an vier Standorten in Deutschland und China Prüflehren insbesondere für die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

NORDEX

hat den Auftrag zur Erweiterung des Windparks Kartal in der nordwesttürkischen Provinz Eskisehir erhalten. Nordex liefert bis Mitte 2024 im Auftrag von VRES Enerji acht Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Leistung von 56 Megawatt (MW), wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftrag beinhaltet auch einen Servicevertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

SHELL

rechnet für das zweite Quartal mit Wertminderungen von bis zu 3 Milliarden Dollar nach Steuern und im Vergleich zum Auftaktquartal rückläufigen Produktionszahlen im Upstream-Fördergeschäft. Die Wertminderungen seien größtenteils auf eine Erhöhung des verwendeten Abzinsungssatzes um 1 Prozent zurückzuführen, erklärte der britisch-niederländische Ölmulti.

TWITTER

Besitzer Elon Musk hat dem Facebook-Mutterkonzern Meta wegen dessen neuer Plattform Threads eine Klage angedroht. In einem am Donnerstag von der Website "Semafor" veröffentlichten Brief schreibt Musks Anwalt Alex Spiro an Meta-Chef Mark Zuckerberg, Meta habe "rechtswidrig Betriebsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum" von Twitter veruntreut. Der Facebook-Mutterkonzern wies die Vorwürfe zurück.

LG ELECTRONICS

hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal nach vorläufiger eigener Einschätzung um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert, vornehmlich dank einer guten Entwicklung im Geschäft mit Fahrzeugkomponenten. Der südkoreanische Elektronikriese rechnet für den Zeitraum April bis Juni mit einem Betriebsgewinn von 892,7 Milliarden Won (630 Millionen Euro), während der Umsatz im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf fast 20 Billionen Won gestiegen sein dürfte.

