INTILION

Der Börsengang des Energiespeicheranbieters Intilion ist knapp zwei Wochen nach seiner Ankündigung zunächst schon wieder vom Tisch. Intilion habe gemeinsam mit dem Alleinaktionär Hoppecke Rail Systems entschieden, den geplanten Börsengang vorerst nicht umzusetzen. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld lasse sich keine angemessene Bewertung der Gesellschaft erzielen.

LEONI

investiert bis 2027 insgesamt einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Ausweitung seiner Produktionskapazitäten in Marokko und will laut Mitteilung dort mehr als 7.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Unter anderem soll in Agadir ein zusätzliches Werk für Bordnetz-Systeme bei Nutzfahrzeugen entstehen. Damit will Leoni die Wachstumsperspektiven im Nutzfahrzeug-Segment unterstützen, 3.000 neue Arbeitsplätze sollen in Verwaltung, Technik und Produktion entstehen.

RTL

Nach dem P.M.-Magazin hat RTL Deutschland einen weiteren Magazintitel aus dem Hause Gruner + Jahr bei einem Käufer untergebracht. Die Weimer Media Group übernimmt nach eigenen Angaben das Magazin "Business Punk" zum 1. August. Weimer Media übernimmt alle Mitarbeiter des Magazins. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

BT GROUP

bekommt im nächsten Jahr einen neuen Chef. CEO Philip Jansen habe den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er im Laufe des nächsten Jahres von seinem Posten zurücktreten werde. Der Konzern hat nach eigenen Angaben die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

NOVARTIS

hat trotz einer negativen Beurteilung seines Patents für das Herzinsuffizienzmedikament Entresto durch ein US-Gericht den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Das US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware hat entschieden, dass das Patent auf Entresto und Kombinationen von zwei Wirkstoffen für denselben Anwendungszweck ungültig sei. Novartis teilte weiter mit, gegen die Entscheidung Widerspruch einzulegen.

OMV

hat im zweiten Quartal etwas mehr gefördert als im Vorjahreszeitraum. Wie aus dem Trading Update des österreichischen Konzerns hervorgeht, legte die Ölproduktion leicht zu, während die Erdgasproduktion nachgab. Die Raffineriemarge brach deutlich ein.

SWISS RE

Der Rückversicherer Swiss Re sieht die globale Versicherungswirtschaft in diesem und nächsten Jahr auf Wachstumskurs. Wie der Konzern auf Basis seiner jüngsten "Sigma"-Studie mitteilte, wird das weltweite Prämienvolumen um 1,1 Prozent in diesem und um 1,7 Prozent im kommenden Jahr zulegen. 2023 werde das Prämienvolumen 7,1 Billionen US-Dollar erreichen.

THREADS

Das als Konkurrenz zu Twitter aus der Taufe gehobene Netzwerk Threads hat in nur fünf Tagen 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen können. Wie der Online-Datendienst Quiver Quantitative mitteilte, knackte der Internetdienst des Meta-Konzerns diese Marke am Montagmorgen. Andere Websites, die sich an der Zahl der Downloads der App orientieren, sahen die Schwelle sogar noch früher überschritten.

TOTALENERGIES

will in Algerien zusammen mit der staatlichen algerischen Ölgesellschaft Sonatrach die Produktion und Lieferung von Gas steigern und Projekte für erneuerbare Energien entwickeln. Beide Unternehmen haben mehrere entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet. Unter anderem soll im Süden Algeriens die Gasproduktion zweier von beiden Unternehmen kontrollierter Gasvorkommen durch die Modernisierung der bestehenden Anlagen und zusätzliche Bohrungen gesteigert werden.

