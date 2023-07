stärkt seine Halbleitergeschäfte in Asien. Wie der französische Gasekonzern mitteilte, investiert er knapp 200 Millionen US-Dollar in zwei Fabriken für Halbleiter-Materialien in Taiwan und Südkorea. Die Produktion in Taiwan soll 2024 beginnen, in Südkorea 2025.

GLENCORE

hat im ersten Halbjahr weniger Kupfer, Zink und Nickel gefördert. Das Unternehmen zeigte sich gleichwohl zufrieden und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

SAFRAN

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie der französische Aerospace-Konzern mitteilte, übernimmt er das Flight-Control-Geschäft von Collins Aerospace, einer Tochter des US-Konzerns Raytheon Technologies. Das Übernahmeziel wird in dem reinen Barangebot mit 1,8 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet.

JP MORGAN

Die US-Bank will mit ihrer Onlinebank "Chase" bald auch in Deutschland und anderen EU-Ländern um Privatkunden werben. "Für uns war immer klar, dass wir 'Chase' nicht nur in Großbritannien einführen wollen, sondern auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern", sagte JP-Morgan-Chef Jamie Dimon dem Handelsblatt. "Wir haben ambitionierte Pläne."

