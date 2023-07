+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FLATEXDEGIRO

Muhamad Chahrour, stellvertretender CEO und COO, verlässt den Online-Broker Flatexdegiro zum Jahresende. Der 37-Jährige wolle vorzeitig und auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Beide Seiten einigten sich denmach im besten Einvernehmen darauf, dass Chahrour das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 verlässt.

AKZO NOBEL

hat seinen Nettogewinn im zweiten Quartal um 11 Prozent gesteigert und damit die Marktprognosen verfehlt. Die Niederländer hoben aber ihre Ziele für das Gesamtjahr an.

AMADEUS FIRE

hat seine Jahresprognose nach Umsatz- und Ergebnissteigerungen im ersten Halbjahr 2023 bekräftigt. Für die ersten sechs Monate wies das Unternehmen einen Anstieg des Konzernumsatzes um 7,8 Prozent auf 216,7 Millionen Euro aus. Das stärkste Wachstum zeigte dabei das Segment Weiterbildung: Hier legten die Erlöse von Januar bis Juni um ein Viertel auf 74,7 Millionen Euro zu.

ALSTOM

hat den Umsatz im ersten Geschäftsquartal gesteigert, während der Auftragseingang im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum gesunken ist. Der französische Zughersteller gab an, dass er in den drei Monaten per Ende Juni einen Umsatz von 4,175 Milliarden Euro erzielt hat, ein Anstieg von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang ging jedoch um 31 Prozent auf 3,875 Milliarden Euro zurück, so dass der Auftragsbestand des Unternehmens Ende Juni bei 87 Milliarden Euro lag.

DOW INC

Eine schwächere Nachfrage und niedrigere Preise haben der Dow Inc hat im zweiten Quartal einen Gewinn- und Umsatzeinbruch beschert. Der US-Chemiekonzern schnitt aber immer noch besser ab als von Analysten erwartet.

GE

hat im zweiten Quartal 2023 die Markterwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Dank eines robusten Wachstums im Dienstleistungsbereich, steigender Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie und Rekordaufträgen für erneuerbare Energien verdiente GE im Zeitraum April bis Juni unterm Strich 946 Millionen US-Dollar oder 86 Cent je Aktie, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 1,25 Milliarde bzw 1,13 Dollar je Anteilsschein aufgelaufen war.

KÜHNE + NAGEL

hat im zweiten Quartal unter dem Strich den Gewinn halbiert und deutlich weniger umgesetzt. Grund waren schwächere Entwicklungen vor allem in den drei Segmenten See-, Straßen- und Luftlogistik.

LINDT & SPRÜNGLI

hat seinen Jahresausblick nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr angehoben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres steigerte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr organisch um 10,1 Prozent auf 2,09 Milliarden Franken. Der operative Gewinn legte auf 255 (Vorjahr 185,2) Millionen Franken zu. Das entspricht einer EBIT-Marge von 12,2 Prozent nach 9,3 Prozent im Vorjahr. Unterm Strich stand ein Gewinn von 204,5 (138,4) Millionen Franken.

SPOTIFY

hat im zweiten Quartal den höchsten Kundenzuwachs der Unternehmensgeschichte erzielt. Allerdings sorgten höhere Lizenzkosten und Einschnitte im Podcast-Geschäft für eine Ausweitung des Verlusts. Die Zahl der zahlenden Kunden stieg um 17 Prozent auf 220 Millionen. Analysten hatten mit 217 Millionen gerechnet.

THALES

hat mit der Software-Investmentfirma Thoma Bravo eine Vereinbarung zur Übernahme des amerikanischen Cybersicherheitsunternehmens Imperva getroffen. Der Übernahmepreis basiert auf einem Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar, so Thales. Der Abschluss der Transaktion werde bis Anfang 2024 erwartet und dann rund 110 Millionen Dollar an Kosten- und Umsatzsynergien vor Steuern generieren.

TOTALENERGIES

will für 1,5 Milliarden Euro netto das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Total Eren komplett übernehmen. Der französische Energiekonzern will die übrigen Aktionäre aus Total Eren herauskaufen und so seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken von derzeit 30 Prozent.

UNILEVER

hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen trotz leicht rückläufiger Volumina übertroffen. Der Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Knorr, Rexona und Ben & Jerry's gehören, konnte die allgemein gestiegenen Kosten an die Kunden über höhere Verkaufspreise weitergeben. Den Wachstumsausblick für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern.

UPM

will seine Papierfabrik Plattling in Deutschland schließen, um die jährliche Produktionskapazität für ungestrichene und gestrichene Publikationspapiere in Europa um 595.000 Tonnen zu verringern. Das hätte Auswirkungen auf 401 Personen am Standort Plattling, wie das Unternehmen mitteilte.

