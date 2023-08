Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Freitag etwas zurück. "Die Lage beruhigt sich", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den kräftigen Anstieg der Prämien in den vergangenen Tagen. Das Sentiment könnte sich noch weiter verbessern: Denn China hat weitere Unterstützung für den Immobilienmarkt angekündigt. In den Blick gerät nun aber vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.

will im Werk Hamburg weg vom Erdgas und investiert rund 40 Millionen Euro in wasserstofffähige Anodenöfen. Die neue Technologie in der Kupferproduktion biete bei vollständigem Einsatz von Wasserstoff ein Einsparpotenzial von 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von den höheren Zinsen profitiert. Sie steigerte Gewinn und Erträge stärker als erwartet. Für das Gesamtjahr wird die Bank bei Zinseinnahmen und der Risikovorsorge optimistischer, rechnet aber mit leicht höheren Kosten. Die Gewinnprognose hat Bestand. Aktionäre können sich auf ein weiteres Aktienrückkaufprogramm freuen. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten um ein Fünftel auf 565 Millionen Euro.

ist nach dem ersten Halbjahr beim operativen Gewinn optimistischer für das Gesamtjahr. Der Energiekonzern rechnet nun 2023 mit einem bereinigten EBITDA "am oberen Ende der Prognosebandbreite" von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro. Nach vorläufigen Ergebnissen hat EnBW im ersten Halbjahr ein bereinigtes EBITDA von etwa 3,5 Milliarden Euro erzielt. Der Konzernüberschuss liege bei 2,8 Milliarden Euro.

hat im ersten Halbjahr weiterhin die zurückhaltende Konsumlaune gespürt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Weinhandelsgruppe. Der Umsatz lag mit 314 Millionen Euro geringfügig über dem Vorjahreswert von 312 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT sank auf 13,2 von 15,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rutschte auf 4,2 von 4,9 Prozent ab.

hat im ersten Geschäftsquartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und in Asien deutlich mehr Aufträge erhalten. Insgesamt sank allerdings der Ordereingang in den drei Monaten. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24 per Ende März bekräftigte der Druckmaschinenhersteller. Der Umsatz stieg leicht auf 544 Millionen von 530 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte kräftig auf 42 Millionen von 18 Millionen. Der Gewinn nach Steuern verdoppelte sich auf 10 Millionen.

Der Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal angesichts einer weltweit schwachen Nachfrage in vielen Kundenindustrien einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis verbucht, die Markterwartungen aber leicht übertroffen. Der Umsatz ging um 11,1 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zurück. Das EBITDA vor Sondereinflüssen brach um 57,7 Prozent auf 107 Millionen Euro ein. Zudem wurde Oliver Stratmann ab 1. September zum CFO bestellt.

hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Für das laufende Jahr hat sich der Software-Anbieter ein weiteres deutliches Wachstum vorgenommen. Auch im kommenden Jahr wird eine weitere Verbesserung von Umsatz und Marge angestrebt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 48,5 Millionen Euro. Das EBIT stieg leicht auf 1,0 von 0,7 Millionen Euro. Der Auftragseingang kletterte um knapp ein Drittel auf 51,0 Millionen Euro.

bereitet derzeit ein weiteres milliardenschweres Wohnimmobilienportfolio für den Einstieg eines Investors über eine Joint-Venture-Minderheitsbeteiligung vor. Das Portfolio habe die Größenordnung des Südewo-Portfolios, also etwa 1 Milliarde Euro. Bei Südewo hatte Vonovia Ende April eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an den Private-Equity-Investor Apollo Global Management verkauft.

hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und dabei sinkende Frachtraten und Transportvolumina gespürt. Allerdings haben Kostensenkungen dazu beigetragen, dass die Konsenserwartungen wurden. Für das Gesamtjahr ist der Reedereikonzern optimistischer, auch wenn die schwache Entwicklung bei den Containervolumina andauert. Der Konzern hob für den bereinigten operativen Gewinn das untere Ende der Prognosespanne an und erhöhte das Ziel für den freien Cashflow.

Die britische Bank erwägt einem Bericht ihrer irischen Tochter zufolge eine Verlegung ihres europäischen Hauptsitzes nach Paris. Derzeit ist der Sitz in Dublin. Sollte der Umzug beschlossen werden, könnte dies entsprechend innerhalb von zwei Jahren zu einer Verlagerung "einer kleinen Zahl von Arbeitsplätzen" nach Paris führen.

hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Der französische Finanzkonzern profitierte von einem guten Versicherungsgeschäft. Der Nettogewinn legte auf 2,04 Milliarden Euro von 1,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum zu. Die Einnahmen stiegen um knapp ein Fünftel auf 6,7 Milliarden.

Der Rückversicherer hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Alle Geschäftsbereiche trugen dazu bei, insbesondere eine geringe Belastung durch Naturkatastrophen im zweiten Quartal im Segment Schaden und Unfall. Der Nettogewinn lag in der ersten Jahreshälfte bei 1,45 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 157 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der angeschlagene Haushaltswarenhersteller hat sich mit seinen Gläubigern auf eine Restrukturierung seiner Schulden geeinigt. Die Gesamtfinanzlage des Unternehmens werde durch die Änderung bestimmter Kreditverpflichtungen und die Verlängerung der Laufzeit bestimmter Kreditfazilitäten verbessert, um die Fortsetzung der Sanierungsbemühungen zu ermöglichen.

