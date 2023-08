zieht es nach New York. Das Unternehmen soll an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet werden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Debüt könnte bereits im September stattfinden. Es werde eine Bewertung von über 7 Milliarden US-Dollar angestrebt.

DELIVERY HERO

hat im ersten Halbjahr operativ schwarze Zahlen geschrieben und die Margen deutlich verbessert. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum und übertraf die zuletzt geäußerten Unternehmenserwartungen deutlich. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hob der Berliner Lieferkonzern an.

DOUGLAS

könnte 2024 wieder an die Börse kommen. Der Großaktionär CVC Capital erwägt einem Medienbericht zufolge für das kommende Jahr ein IPO für Douglas. Das schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Laut Bloomberg könnte der Private-Equity-Investor für Douglas dabei eine Bewertung von mehr als 7 Milliarden Euro ansetzen.

HANNOVER RE

hat im zweiten Quartal von einem relativ niedrigen Schadensaufkommen und einem starken Leben-Geschäft profitiert. Der Rückversicherer steigerte seinen Gewinn deutlich und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

JENOPTIK

hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn überraschend deutlich gesteigert, allerdings erneut einen rückläufigen Auftragseingang verzeichnet. Den Ausblick für 2023 bekräftigte der im TecDAX und MDAX notierte Thüringer Technologiekonzern.

KFW

hat sich im ersten Halbjahr im Vergleich zum außergewöhnlichen Förderjahr 2022 wieder normalisiert. Die bundeseigene Bank verwies auf das Auslaufen der Corona-Sonderprogramme, den Wechsel von der Breitenförderung hin zur fokussierten Spitzenförderung für effiziente Gebäude und eine verhaltenere Kreditnachfrage.

PNE

sucht einen neuen Finanzvorstand. Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, kommt es in beiderseitigem Einvernehmen zwischen Aufsichtsrat und Jörg Klowat nicht zu einer Neubestellung als CFO. Der Vertrag von Vorstandschef Markus Lesser wurde unterdessen bis Ende 2027 verlängert.

QIAGEN

hat seine Erwartungen an Umsätze mit echten Covid-Produkten für den Rest des Jahres auf null gesetzt. Finanzchef Roland Sackers sagte in einer Telefonpressekonferenz zu den Halbjahreszahlen, auch im kommenden vierten Quartal, wo während der Pandemie immer vermehrt getestet worden sei, gehe man nicht mehr davon aus, Covid-Tests zu verkaufen.

STRATEC

hat wegen höherer Kosten weniger verdient, will seine Profitabilität im zweiten Halbjahr jedoch mit Preiserhöhungen und Maßnahmen zur Kostendämpfung verbessern. Der Entwickler von Systemen für die In-vitro-Diagnostik bestätigte bei Vorlage der Halbjahresbilanz die schon vorab im Juli genannten Zahlen und die damals gesenkte Prognose.

SYNLAB

hat den operativen Gewinn wegen des auslaufenden Covid-19-Geschäfts im zweiten Quartal halbiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen.

TUI

hat im dritten Geschäftsquartal 2022/23 von einer starken Buchungsentwicklung und höheren Preisen profitiert. Bei deutlich steigenden Umsätzen erzielte der Konzern laut Mitteilung operativ schwarze Zahlen nach einem Verlust im Vorjahr. Auch unter dem Strich wurde ein Gewinn verzeichnet. Zudem zeigte sich Tui zuversichtlich mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr.

ABN AMRO

hat nach der Auflösung von Wertberichtigungen für das zweite Quartal überraschend gute Zahlen für operative Einnahmen und Nettogewinn ausgewiesen. Die niederländische Bank meldete einen Nettogewinn von 870 Millionen Euro, verglichen mit den von einem von der Bank zusammengestellten Analystenkonsens von 547 Millionen Euro und mit 475 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

AHOLD DELHAIZE

hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen leicht übertroffen, beim Nettogewinn jedoch verfehlt. Die Guidance für den freien Cashflow wurde angehoben. Für 2023 erwartet Ahold nun 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro, statt bislang rund 2 Milliarden Euro.

HONDA

Die Erholung des Autogeschäfts hat Honda Motor im ersten Geschäftsquartal einen kräftigen Anstieg des Nettogewinns beschert. Aber auch das Motorradgeschäft brummte. Den Ausblick bestätigte der japanische Konzern.

SOFTBANK

Softbank geht wieder in der Offensive. Viele langjährige Anleger beschleicht bei dieser Aussicht ein ungutes Gefühl. Softbank, einschließlich des Vision Fund, investierte im letzten Quartal 1,8 Milliarden US-Dollar in Startups und andere Unternehmen, während es in den drei vorangegangenen Quartalen jeweils nur rund 500 Millionen US-Dollar waren.

SONY

hat im ersten Geschäftsquartal 2023/24 aufgrund eines schwächeren Film- und Finanzgeschäfts weniger verdient. Der Ausblick für das Geschäftsjahr wurde jedoch angehoben.

VESTAS WIND SYSTEMS

hat im zweiten Quartal unerwartet hohe rote Zahlen geschrieben, die Prognose für 2023 angesichts starken Wachstums im Servicegeschäft aber gehalten. Der dänische Windturbinenhersteller verringerte den Nettoverlust im zweiten Quartal leicht auf 115 von 119 Millionen, während der Umsatz um 3,8 Prozent auf 3,43 Milliarden Euro stieg.

VOESTALPINE

hat nach Rekordzahlen im Vorjahr im ersten Geschäftsquartal 2023/24 deutlich weniger verdient. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt.

WEWORK

sorgt sich ums eigene Überleben. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC räumte Wework am Dienstag "erhebliche Zweifel" am Fortbestand des Unternehmens ein. Wework gab als Gründe finanzielle Verluste, einen hohen Liquiditätsbedarf sowie rückläufige Mitgliedschaften an. Das Schicksal von Wework hänge vom Erfolg der Pläne des Managements ab, "Liquidität und Profitabilität des Unternehmens zu verbessern".

X+BRICKS

hat sein gesamtes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro an den kanadischen Investor Slate Asset Management verkauft. Die Transaktion werde in zwei Tranchen durchgeführt, die zusammen 188 Immobilien umfassen, teilten beide Unternehmen mit. Über die weiteren Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2023 07:14 ET (11:14 GMT)