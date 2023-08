hat im zweiten Quartal 2023 unter der schwachen Entwicklung im Segment Immobilienplattform gelitten und ist in die roten Zahlen gerutscht. "Nach einem soliden Jahresstart für die Hypoport SE hat sich die positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal nicht mit der erwarteten Dynamik fortgesetzt. Die politische Debatte über die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes bewirkte leider einen Rückgang der Abschlussneigung von Verbrauchern zum Immobilienerwerb sowie eine Zurückhaltung der sozialen Wohnungswirtschaft zur energetischen Sanierung", sagte CEO Ronald Slabke.

JOST WERKE

hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert und seine Profitabilität weiter verbessert. Bei den Landwirten hat sich die Kaufzurückhaltung allerdings fortgesetzt, so dass der Umsatz mit landwirtschaftlichen Komponenten deutlich zurückgegangen ist. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

NAGARRO

hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzwachstums seinen Gewinn verringert. Als Grund nannte der Konzern, der erst am Freitag erneut seine Jahresprognose gesenkt hatte, dass überschüssige Kapazitäten in der Softwareentwicklung sich in den Umsatzkosten widerspiegeln.

QBEYOND

hat auch im zweiten Quartal trotz 11-prozentigen Wachstums weniger verdient. Der geplante Personalumbau und die Verschmelzung von Tochterunternehmen wirkten erst in den nächsten Quartalen positiv. Die Prognose wurde bestätigt. Der Mittelabfluss wird im laufenden Jahr allerdings nur halb so stark ausfallen, weil die eingeleiteten Maßnahmen beim Forderungsmanagement bereits Erfolge zeigten.

RENAULT

Die Renault-Finanzdienstleistungs-Tochter Mobilize Financial Services hat ihr russisches Leasing-Geschäft verkauft und damit den 2022 beschlossenen Rückzug aus Russland abgeschlossen. Käufer der RNL Leasing LLC ist die Insight Investment Group. RNL Leasing ist den Angaben zufolge die Handelsmarke von RCI Banque. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

RHEINMETALL

wird als Teil eines Hilfspaketes der Bundesregierung der ukrainischen Armee noch in diesem Jahr seine neu entwickelte Aufklärungsdrohne Luna NG zur Verfügung stellen. Der Auftragswert beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Zur Anzahl der Systeme, die jeweils aus mehreren Drohnen, einem Startkatapult und einem Lkw bestehen, wurden keine Angaben gemacht.

SUSE

ernennt Ian Halifax zum neuen Chief Financial Officer (CFO). Er werde auch Mitglied des Suse Management Board und des Executive Leadership Teams. Halifax werde das Amt am 11. Dezember 2023 übernehmen, nach einer Übergabe mit Interims-CFO Jonathan Atack, der bis dahin die Verantwortung für die Position behält. Zudem werde Frank Feldmann zum Chief Strategy Officer mit sofortiger Wirkung benannt.

SYNLAB

verkauft ihren Geschäftsbereichs Veterinärdiagnostik an Mars Incorporated. Zum Kaufpreis machte der Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen keine Angaben. Mathieu Floreani, CEO von Synlab, erklärte allerdings, der Bereich habe im Jahr 2022 weniger als 1 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns ausgemacht und mit dem Verkauf setze man die Strategie der Konzentrierung auf das Kerngeschäft fort.

ZEAL NETWORK

bekommt mit Sebastian Bielski einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat berief den Manager per 15. September in den Vorstand. Dort wird er ab Oktober CFO und löst Jonas Mattsson ab, der sein Mandat nicht verlängern wollte.

EXOR

das Anlagevehikel der Familie Agnelli, steigt bei Royal Philips ein. Die beiden Unternehmen haben eine Vereinbarung getroffen, wonach Exor einen Anteil von 15 Prozent an Philips erwirbt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

FOXCONN

hat im zweiten Quartal wegen einer niedrigeren Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sowie Cloud- und Netzwerkprodukten weniger verdient als im Vorjahr. Zudem litt der Apple-Zulieferer, der offiziell unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmiert, unter der sich verlangsamenden Nachfrage auf dem Markt für Personalcomputer. Allerdings hatten Analysten einen höheren Gewinnrückgang befürchtet.

META/TESLA

Der seit Wochen diskutierte Käfigkampf zwischen den beiden Milliardären Elon Musk und Mark Zuckerberg findet nun wohl doch nicht statt. Der Meta-Chef erklärte in einem Post auf seiner twitter-ähnlichen Plattform Threads die vor allem vom Tesla-Chef angeheizte Idee für abgesagt. "Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Elon es nicht ernst meint", schrieb Zuckerberg. "Wenn Elon jemals ernsthaft ein echtes Datum und ein offizielles Ereignis anstrebt, weiß er, wie er mich erreichen kann."

U.S. STEEL

hat ein unaufgefordertes Übernahmeangebot von Cleveland-Cliffs Inc. in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Die Aktie von U.S. Steel legt im vorbörslichen US-Handel daraufhin um 28,5 Prozent zu, während die Papiere von Cleveland-Cliffs 6,8 Prozent nachgeben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 07:28 ET (11:28 GMT)