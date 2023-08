Mit der angekündigten Mehrheitsübernahme des französischen Ticketingmarktführers France Billet wird der Ticketing- und Veranstaltungskonzern CTS Eventim optimistischer mit Blick auf die Jahresziele. Gerechnet wird sowohl mit höherem Umsatz als auch mit einem höheren normalisierten EBITDA als im Vorjahr, wie CEO Klaus-Peter Schulenberg in München sagte. Bislang sollten Umsatz und Ergebnis auf Vorjahresniveau gehalten werden. Nach Vollzug einer kürzlich ausgeübten Kaufoption gegenüber der Handelskette Fnac Darty wird die Beteiligung von CTS an France Billet demnächst auf 65 Prozent steigen und dessen Geschäft dann vollständig konsolidiert.

DOUGLAS

hat im dritten Geschäftsquartal operativ mehr verdient und unter dem Strich den Verlust fast halbiert. Im Neunmonatszeitraum erwirtschaftete Deutschlands größte Parfümeriekette einen Nettogewinn. Der Umsatz legte im Quartal auf vergleichbarer Fläche weiter prozentual zweistellig zu.

FIELMANN

hat mit den detaillierten Ergebnissen zum ersten Halbjahr die vorläufigen Zahlen beim Umsatz und operativen Gewinn EBITDA leicht übertroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hamburger SDAX-Konzern. Sie werde allerdings in Kürze aktualisiert, um den Beitrag der erworbenen US-Gesellschaft SVS Vision bei Umsatz und EBITDA zu berücksichtigen. Der Abschluss der Transaktion werde "in Kürze" erfolgen, die dafür notwendige Genehmigung der US-Behörden "in den kommenden Wochen" erwartet.

HELABA

rechnet trotz Belastungen im Immobiliengeschäft des ersten Halbjahres damit, 2023 das obere Ende der anvisierten Spanne beim Vorsteuerergebnis erreichen zu können. "Dank unseres breit diversifizierten Geschäftsmodells konnten wir die Folgen der schwächeren Immobilienmärkte kompensieren", sagte CEO Thomas Groß. "Unser Ergebnisziel für 2023 liegt deshalb am oberen Rand der bisher genannten Bandbreite von 500 bis 700 Millionen Euro."

ASTRAZENECA

hat in Japan eine Zulassung für seine Prostatakrebs-Behandlung Lynparza bekommen und überdies die Zulassung für den erweiterten Einsatz von Soliris zur generellen Behandlung von Myasthenia gravis, einer Autoimmunerkrankung, die zu einer hochgradigen Ermüdbarkeit der Muskulatur führt.

CREDIT SUISSE

Wegen der anhaltend schwachen Handelsvolumina für börsennotierte Schweizer Immobilienfonds bläst die Credit Suisse ihren Plan für einen Börsengang des eigenen Immobilienfonds Credit Suisse 1a Immo PK ab. Stattdessen gebe man der neu gegründeten Immobilieneinheit innerhalb von UBS Asset Management die Möglichkeit, ihr Angebot an Immobiliendienstleistungen zu koordinieren, heißt es in einer Mitteilung von Credit Suisse, die inzwischen zur UBS Group gehört.

CVS HEALTH

hat eine Tochtergesellschaft für Biosimilars gegründet. Die Tochter Cordavis werde sich auf den US-Pharmamarkt konzentrieren und mit Herstellern bei der Vermarktung oder auch der Co-Produktion von Biosimilar-Produkten zusammenarbeiten. Damit werde eine konsistente und langfristige Versorgung mit erschwinglichen Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika sichergestellt.

ING DEUTSCHLAND

muss einen neuen Finanzvorstand finden. Amtsinhaber Norman Tambach verlässt das Kreditinstitut Ende August, wie es in Frankfurt mitteilte. Der 50-Jährige wolle "sich neuen beruflichen Herausforderungen" widmen, heißt es in der Presseerklärung. Übergangsweise übernehme CEO Nick Jue das Vorstandsmandat. Operativ werde ab September Tambachs Stellvertreterin Nurten Erdogan die CFO-Einheiten leiten.

FORD

ist mit einem Problem im Audiosystem seines Pickup-Bestsellers F-150 sowie dem abgeleiteten SUV Expedition konfrontiert: Mehrere Dutzend Fahrer beschwerten sich bei Bundesbehörden und berichteten davon, dass die Lautsprecher in ihren Fahrzeugen sehr laute und nervtötende Geräusche von sich gaben und sie teils zum Anhalten zwangen. In Online-Foren berichten F-150-Besitzer von einem krachenden Geräusch und anschließendem ohrenbetäubenden Rauschen. In einigen Fällen hielt dies 15 Minuten oder länger an und war auch nach dem Abschalten des Fahrzeugs noch zu hören.

VNG

Nach dem vietnamesischen Elektroautobauer Vinfast will auch der vietnamesische Internetkonzern VNG in den USA an die Börse gehen. VNG reichte die entsprechenden Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Es bietet eine Reihe von Online-Diensten an: den Messaging-Dienst Zalo mit rund 75 Millionen Nutzern monatlich, Streaming, einen Bezahldienst und Spiele. Erst vergangene Woche war Vinfast in New York an die Börse gegangen.

