Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Freitag etwas nach oben. Stützend für das Sentiment sind weiter nachgebende Zinserhöhungserwartungen am Markt, tendenziell belastend für die Stimmung sind die sich eintrübenden Wachstumsaussichten. Zum Wochenausklang richten sich alle Blicke auf die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für August. Im Konsens wird mit einem Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 170.000 gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sollen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein.

Geschäftskunden müssen sich ab Oktober auf höhere Paketpreise beim Bonner Logistikdienstleister DHL einstellen. Die DHL Group will für den nationalen und den internationalen DHL-Paketversand von Geschäftskunden Preiserhöhungen "je nach Kundengruppe in Wellen" vom 1. Oktober an umsetzen. Stark gestiegenen Personalkosten sowie inflationsbedingt "drastisch gestiegene Preise" machten die Erhöhungen notwendig, so DHL.

hat den jüngsten Erwerb des US-Augenoptik-Unternehmens SVS Vision abgeschlossen und hebt entsprechend die Prognose für das Gesamtjahr an, wie am 24. August mit den Halbjahreszahlen in Aussicht gestellt.

Andreas Renschler wird Aufsichtsrat beim Anlagenbauer GEA. Das Amtsgericht Düsseldorf bestellte den früheren Automanager zum 1. September als Nachfolger für Jörg Kampmeyer, der per Ende August sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Der 65-jährige Renschler war viele Jahre im Lkw-Geschäft tätig, zunächst als Vorstand bei Daimler und später bei VW. Renschler ist aktuell Aufsichtsratschef beim Autozulieferer Hella.

setzt die Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr vorläufig aus. Als Grund gab der SDAX-Konzern an, dass die Aurubis AG, an der Salzgitter knapp 30 Prozent hält, am Vortag ihren Ausblick zurückgezogen, aber keinen neuen Ausblick für das Gesamtjahr abgegeben hat.

darunter wichtige staatliche Kreditgeber, haben die Zinssätze für eine Reihe von Yuan-Einlagen gesenkt, um ihre Rentabilität zu schützen. Die Maßnahme erfolgte, nachdem Peking eine Senkung der Hypothekenzinsen zur Ankurbelung des Immobilienmarktes angekündigt hatte.

bringt neue 32-Gigabit-Double-Data-Rate-5 DRAM-Chips auf den Start. Dabei handelt es sich um die bisher fortschrittlichsten 12-Nanometer-DDR5-Chips, die 10 Prozent weniger Strom verbrauchen als die bestehenden 16-Gigabit-Chips. Die neuen Chips werden es Samsung ermöglichen, "den wachsenden Bedarf an DRAM mit hoher Kapazität in der Ära von KI und Big Data zu decken", wobei die Massenproduktion bis Ende 2023 beginnen soll.

Mehr Flugreisende haben der unter Gläubigerschutz fliegenden skandinavischen Airline SAS im dritten Geschäftsquartal einen unerwartet hohen Gewinn beschert. "Wir nähern uns der Wintersaison und ich freue mich über den positiven Trend bei unseren Ticketverkäufen im dritten Quartal", sagte CEO Anko van der Werff. "Wir setzen unseren Hochlauf fort und werden die Kapazität in diesem Winter erhöhen."

